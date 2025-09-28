סערה בבית ספר באשדוד הסתיימה בהחלטה דרמטית מטעם משרד החינוך, שהונחה בפני בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע: מורה ותיקה המלמדת במוסד למעלה משלושה עשורים, תשוב לתפקידה הקודם כמורת שילוב.

ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה שהגישה המורה, בטענה כי מנהל בית הספר פעל לפגוע בזכויותיה באופן חד־צדדי ובניגוד לדין, וזאת בתגובה לתלונה שהגישה נגדו על ניהול לקוי של המוסד.

מסכת הטענות

לטענת המורה, המיוצגת על ידי עו"ד עדי אלבוים, מדובר בהתנכלות מתמשכת שהחלה באפריל 2024, לאחר שהלינה על יחסו המזלזל והמפלה של המנהל כלפי צוות ההוראה. לטענתה, מאז הגשת התלונה, הוגשה נגדה תביעת דיבה, שונו תנאי העסקתה באופן חד־צדדי, והצעדים שננקטו פגעו ישירות בשכרה ובפנסיה העתידית שלה. עו"ד אלבוים טען כי פעולות המנהל הן שיטתיות וחורגות מיחסי עבודה תקינים.

המורה הוסיפה כי אופן ניהולו של המנהל, שהתאפיין לכאורה באפליה ובהדרה של עובדים, הוביל לעזיבתם של מורים וותיקים ואף פגע קשות באקלים הארגוני של בית הספר.

הצד המנהלי וההכרעה הרפואית

המנהל, מנגד, טען כי כל החלטותיו נבעו משיקולים מקצועיים בלבד, שנועדו לקדם את צורכי המוסד ואת טובת התלמידים, וכי אין להן כל קשר לתלונה שהוגשה נגדו.

אלא שהמורה הציגה חוות דעת רפואית מפורטת הממליצה כי בשל מצבה הבריאותי, היא מחויבת להמשיך ללמד בקבוצות שילוב מצומצמות בלבד. טענתה הייתה כי שינוי תפקידה מנוגד להמלצות אלו ומהווה הפרה של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

סופו של דבר, במהלך הדיון בבית הדין, הודיע משרד החינוך כי לאחר בחינה מחודשת של הנסיבות, הוחלט לשבץ את המורה בתפקידה הקודם ובכפוף להמלצות הרפואיות, תוך שמירה על זכויותיה ורציפות העסקתה.

בית הדין סיכם כי "משלא הוכח כי שינוי תפקידה נדרש מטעמים אובייקטיביים בלבד, מדובר בפעולה העלולה להוות פגיעה אסורה בזכויותיה", והדגיש את הזהירות המוגברת הנדרשת ממעסיק ציבורי כלפי עובד ותיק שפעל בתום לב.