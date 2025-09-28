כיכר השבת
ההחלטה התהפכה

ניצחון למורה באשדוד: בית הדין עצר את הפיטורים המפוקפקים - וזו הסיבה 

משרד החינוך הודיע לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע כי ישיב מורה ותיקה בבית ספר באשדוד לתפקידה הקודם, לאחר שתבעה את המנהל בטענה להתנכלות ופגיעה חד-צדדית בזכויותיה (משפט) 

הפגנה ליד בית הדין לעבודה (צילום: יונתן סינדל/פלאש 90)

סערה בבית ספר באשדוד הסתיימה בהחלטה דרמטית מטעם משרד החינוך, שהונחה בפני בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע: מורה ותיקה המלמדת במוסד למעלה משלושה עשורים, תשוב לתפקידה הקודם כמורת שילוב.

ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה שהגישה המורה, בטענה כי מנהל בית הספר פעל לפגוע בזכויותיה באופן חד־צדדי ובניגוד לדין, וזאת בתגובה לתלונה שהגישה נגדו על ניהול לקוי של המוסד.

כיתת לימוד. אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

מסכת הטענות

לטענת המורה, המיוצגת על ידי עו"ד עדי אלבוים, מדובר בהתנכלות מתמשכת שהחלה באפריל 2024, לאחר שהלינה על יחסו המזלזל והמפלה של המנהל כלפי צוות ההוראה. לטענתה, מאז הגשת התלונה, הוגשה נגדה תביעת דיבה, שונו תנאי העסקתה באופן חד־צדדי, והצעדים שננקטו פגעו ישירות בשכרה ובפנסיה העתידית שלה. עו"ד אלבוים טען כי פעולות המנהל הן שיטתיות וחורגות מיחסי עבודה תקינים.

המורה הוסיפה כי אופן ניהולו של המנהל, שהתאפיין לכאורה באפליה ובהדרה של עובדים, הוביל לעזיבתם של מורים וותיקים ואף פגע קשות באקלים הארגוני של בית הספר.

הצד המנהלי וההכרעה הרפואית

המנהל, מנגד, טען כי כל החלטותיו נבעו משיקולים מקצועיים בלבד, שנועדו לקדם את צורכי המוסד ואת טובת התלמידים, וכי אין להן כל קשר לתלונה שהוגשה נגדו.

אלא שהמורה הציגה חוות דעת רפואית מפורטת הממליצה כי בשל מצבה הבריאותי, היא מחויבת להמשיך ללמד בקבוצות שילוב מצומצמות בלבד. טענתה הייתה כי שינוי תפקידה מנוגד להמלצות אלו ומהווה הפרה של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

סופו של דבר, במהלך הדיון בבית הדין, הודיע משרד החינוך כי לאחר בחינה מחודשת של הנסיבות, הוחלט לשבץ את המורה בתפקידה הקודם ובכפוף להמלצות הרפואיות, תוך שמירה על זכויותיה ורציפות העסקתה.

בית הדין סיכם כי "משלא הוכח כי שינוי תפקידה נדרש מטעמים אובייקטיביים בלבד, מדובר בפעולה העלולה להוות פגיעה אסורה בזכויותיה", והדגיש את הזהירות המוגברת הנדרשת ממעסיק ציבורי כלפי עובד ותיק שפעל בתום לב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר