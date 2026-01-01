שנת 2025 תיזכר במסדרונות רשות האכיפה והגבייה כנקודת המפנה שבה הטכנולוגיה פגשה את הנחישות המנהלית.

למרות הלחצים הכבדים של מלחמת "תקומה", המשבר הכלכלי והמתיחות החברתית, הרשות מדווחת על נתוני גבייה שוברי שיאים: 3.65 מיליארד שקלים – תוספת של כ-800 מיליון ש"ח בתוך שנה אחת בלבד.

המהפכה של ולרשטיין: יותר משיפור זמני

מאז כניסתו של אורי ולרשטיין לתפקיד מנהל הרשות, הארגון עבר "ניתוח לב פתוח" ניהולי. ולרשטיין מדגיש כי הזינוק בנתונים אינו מקרי, אלא תוצאה של מעבר למקצועיות חסרת פשרות, חדשנות דיגיטלית וגישה של "יוזמה מערכתית". "אנחנו פועלים בהוגנות וביעילות גם בתקופות המורכבות ביותר שידעה המדינה," הוא מציין.

ההוצאה לפועל: יעילות ללא תקדים

לראשונה בהיסטוריה, הגבייה הישירה בהוצאה לפועל חצתה את רף ה-2.33 מיליארד שקלים (לעומת 1.76 מיליארד אשתקד). מדובר בזינוק של 32%, שממצב את המערכת כמנגנון אכיפה תקיף המצליח לצמצם את מלאי התיקים הממתינים למינימום היסטורי.

הכבישים מדברים: 1.15 מיליון קנסות תנועה

גם המרכז לגביית קנסות לא נח. בשנת 2025 נאכפו חובות בהיקף של 1.31 מיליארד שקלים. הנתון המטריד ביותר עולה מתיקי התנועה: 1.74 מיליון תיקים נפתחו, כאשר הרוב המוחלט (41%) נובע ממהירות מופרזת ו-10% משימוש בטלפון נייד – עדות לדפוסי נהיגה בעייתיים שממשיכים לגבות מחיר בכבישי ישראל.

חסינות ללוחמים: הוקפאו הליכים נגד חייבי מילואים ונפגעי מבצע "עם כלביא".

ברשות גם מדווחים על צמצום מלאי התיקים: מ-1.965 מיליון תיקים ב-2024 ל-1.948 מיליון בלבד ב-2025.

בינה מלאכותית בשירות הציבור:

שימוש בכלי AI לניהול חכם של גבייה ושיפור שירותים מרחוק.

נגישות שוויונית: פתיחת תחנות שירות ייעודיות לאוכלוסייה הערבית בצפון לשיפור השירות הציבורי.

היעד: אכיפה תקיפה אך אנושית

החזון החדש של הרשות מבקש לנפץ את התדמית המאיימת של העבר. "מול מערכת משומנת וחזקה ניצבים לעיתים חייבים חלשים," אומרים ברשות. האתגר לשנים הבאות ברור: לשמור על שלטון החוק ועל הגבייה היעילה, אך לעשות זאת במידתיות, בסבלנות ובאנושיות.