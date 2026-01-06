בצעד חריג של 'עשיית צדק כלכלי', גבתה לשכת ההוצאה לפועל בירושלים סכום של 149 מיליון שקלים מכספי הרשות הפלסטינית. הכספים, שנגבו במסגרת 124 תיקים שונים, הועברו ישירות למשפחות חללי טרור ונפגעי פעולות איבה שזכו בפסקי דין נגד המחבלים ושולחיהם.

המהלך התאפשר בזכות עיקולים שהוטלו על תגמולים שהרשות הפלסטינית מעבירה למחבלים הכלואים בישראל. בבסיס הגבייה עומדים פסקי דין חלוטים שקבעו פיצויים נזיקיים ועונשיים נגד הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור. בין היתר, הועברו כספים בגין הפיגוע ברחוב בן יהודה (2001), שבו נפסקו לאחרונה 10 מיליון שקלים, וכן בגין הפיגועים המזעזעים בקו 32 בצומת פת, קפה מומנט, ופיגוע הירי במתחם שרונה.

ברשות האכיפה והגבייה מדגישים כי למרות הקושי המובנה בגבייה מאסירים ביטחוניים, השימוש בכספי הרשות המיועדים למחבלים מהווה כלי אפקטיבי למימוש הפיצויים. הרשימה כוללת פיגועים קשים לאורך שני עשורים – מהאינתיפאדה השנייה ועד לרצח בתחנת הדלק בעלי בשנה שעברה – ומעניקה למשפחות, לפחות בהיבט הכלכלי, הכרה בנזק הכבד שנגרם להן.