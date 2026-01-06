כיכר השבת
צדק היסטורי?

מהלומה לרשות: 149 מיליון ש"ח מכספי טרור הועברו למשפחות נרצחי הפיגועים

התפתחות מעניינת לטובת הציבור: לאחר מאבק משפטי לשכת ההוצאה לפועל עיקלה סכומי עתק שהועברו למאות קרובי נרצחים מפיגועי "מומנט", "קפה הלל" ושרונה (בארץ)

מחמוד עבאס, אבו מאזן , בן 89 (צילום: עיסאם רימאווי פלאש 90)

בצעד חריג של 'עשיית צדק כלכלי', גבתה לשכת ההוצאה לפועל בירושלים סכום של 149 מיליון שקלים מכספי הרשות הפלסטינית. הכספים, שנגבו במסגרת 124 תיקים שונים, הועברו ישירות למשפחות חללי ונפגעי פעולות איבה שזכו בפסקי דין נגד המחבלים ושולחיהם.

המהלך התאפשר בזכות עיקולים שהוטלו על תגמולים ש מעבירה למחבלים הכלואים בישראל. בבסיס הגבייה עומדים פסקי דין חלוטים שקבעו פיצויים נזיקיים ועונשיים נגד הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור. בין היתר, הועברו כספים בגין הפיגוע ברחוב בן יהודה (2001), שבו נפסקו לאחרונה 10 מיליון שקלים, וכן בגין הפיגועים המזעזעים בקו 32 בצומת פת, קפה מומנט, ופיגוע הירי במתחם שרונה.

ברשות האכיפה והגבייה מדגישים כי למרות הקושי המובנה בגבייה מאסירים ביטחוניים, השימוש בכספי הרשות המיועדים למחבלים מהווה כלי אפקטיבי למימוש הפיצויים. הרשימה כוללת פיגועים קשים לאורך שני עשורים – מהאינתיפאדה השנייה ועד לרצח בתחנת הדלק בעלי בשנה שעברה – ומעניקה למשפחות, לפחות בהיבט הכלכלי, הכרה בנזק הכבד שנגרם להן.

