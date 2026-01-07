פרשה משפטית סבוכה הגיעה לסיומה בבית משפט השלום בתל אביב, בפסק דין המהווה תמרור אזהרה לנבחרי ציבור ואנשי תקשורת כאחד.

במוקד ההליך עמדה תביעת לשון הרע שהגיש כתב ערוץ 14, הלל ביטון רוזן, נגד רו"ח סטלה שנקל וינשטיין, חברת מועצת העיר אשדוד, בעקבות חילופי דברים קשים בשידור.

ראשיתו של הסכסוך בסערה ציבורית שהתעוררה לפני כשנתיים וחצי בקיץ 2023, לאחר הפיגוע בגבול מצרים שבו נרצחו שלושה לוחמים.

התבטאותו של ביטון רוזן על נסיבות שהותם של לוחם ולוחמת יחד, גררה תגובה חריפה מצד וינשטיין שכינתה אותו "טיפש" וייחסה לו פגיעה בכבוד המת בפרשת משפחת די – תוך טענה כי רמז שאיבריה של אם המשפחה הועברו למחבלים.

השופט אלישי בן יצחק בחן את הדברים וקבע כי בעוד שחלק מהביטויים חוסים תחת הגנת "הביקורת המותרת", ייחוס העובדות השגויות בפרשת משפחת די מהווה לשון הרע. בפסק הדין נכתב כי הנתבעת לא בדקה נתונים שניתן היה לאמת בתוך דקות ספורות, ובחרה להציג מצג שווא כעובדה מוגמרת.

עם זאת, פסק הדין רווי בביקורת על התנהלותו של העיתונאי עצמו. השופט ציין כי דבריו של ביטון רוזן היו "גסים וחסרי עידון" וכי כשל בלשונו בשידור.

כדי לבטא את מורת רוחו מהתנהלות התובע, חתם השופט את פסק הדין בצעד סמלי וחריף: לצד פיצוי בסך 30,000 שקלים, נפסקו לטובת ביטון רוזן הוצאות משפט בסך שקל אחד בלבד, תחת העיקרון "לא יהא חוטא נשכר".