בשיעור על פרשת השבוע - פרשת ראה, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, הסבר מדרש פליאה, המחבר בין הציווי "עשר תעשר", לבין דבריו של אברהם אבינו ללוט "אם השמאל ואימינה, ואם הימין ואשמאילה".
בשורה חשובה לאמהות: המרכז הרפואי ´מעיני הישועה´ בבני-ברק החל בהפעלת שירות חדשני, ככל הידוע ראשון מסוגו בארץ, של השאלת צידניות לקירור חלב אם שאוב, לשימושן של אמהות לפגים, על מנת להקל על תהליך הזנת הפג בחלב אם ולרווחת הפגים המאושפזים (חדשות, הורים ומשפחה)
הורים רבים מתחבטים בשאלות, מתי לתת תוספת בבקבוק? האם להוסיף דייסה? האם לתת מים לשתיה? שושי הלר מגישה את המדריך המלא להורה: ויטמנים ותוספי תזונה – כפי שהומלץ בעבר יש לתת ויטמין D מהלידה ועד גיל שנה, ברזל מגיל ארבעה חודשים ועד גיל שנה. ומה לגבי ביצים?