בני ברק: נהג צעיר התנגש בעמוד, איבד שליטה ונפצע באורח בינוני

נהג בן 24 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב הרב יצחק נפחא בבני ברק | הנהג התנגש בעמוד ברזל ופונה לבית החולים עם חבלת ראש (בארץ)

זירת התאונה, לפנות בוקר (צילום: דוברות הצלה)

כוחות הצלה הוזעקו לפנות בוקר (ראשון) לרחוב הרב יצחק נפחא ב בעקבות דיווח על , בה נהג רכב צעיר התנגש בעמוד, איבד את השליטה ונפצע באורח בינוני.

הכוננים העניקו טיפול רפואי לגבר בן 24 עם חבלת ראש, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר.

תורן הלילה של הצלה מוטי אפל וחובשי הצלה שימי ברוורמן ולייבי שצ'רנסקי דיווחו: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים, מצאנו גבר בן 24 הסובל מחבלת ראש לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד ברזל.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

מדוברות מד"א: "בשעה 03:14 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על רכב שהתנגש בעמוד ברחוב רבי יצחק נפחא בבני ברק. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח שיבא בתל השומר, גבר בן 24 במצב בינוני, עם חבלת ראש".

