בני ברק: נהג צעיר התנגש בעמוד, איבד שליטה ונפצע באורח בינוני

כוחות הצלה הוזעקו לפנות בוקר (ראשון) לרחוב הרב יצחק נפחא בבני ברק בעקבות דיווח על תאונת דרכים, בה נהג רכב צעיר התנגש בעמוד, איבד את השליטה ונפצע באורח בינוני.

הכוננים העניקו טיפול רפואי לגבר בן 24 עם חבלת ראש, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר.

מדוברות מד"א: "בשעה 03:14 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על רכב שהתנגש בעמוד ברחוב רבי יצחק נפחא בבני ברק. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח שיבא בתל השומר, גבר בן 24 במצב בינוני, עם חבלת ראש".