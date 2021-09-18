המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן נצפה אמש, ליל ראש חודש אדר, כשהוא משמח בריקודין קדישין חתן יתום ביום שמחתו, עד כלות הכוחות. מתוך מטרה אחת ויחידה לשמחו, פשט המשפיע כל גינון של כבוד והחליף את כובעו עם רב נוסף שהשתתף בשמחה, ובהמשך אף עם כובעו של החתן עצמו, כשהוא מפזז לפניו בפשטות כובשת ובמאור פנים | היה זה מחזה מרטיט לראות ענק רוח המתבטל כליל כדי להרנין לב חתן (חסידים)
כזה עוד לא ראיתם! חתן חרדי, שהיה בדרכו לשבת חתן נסע סמוך לשבת להיבדק במתחם בדיקות הקורונה בעיר בית שמש. בתיעוד שפרסמה כתבת 'ערוץ 12' ענבר טויזר נראים הדוגמים, רוקדים יחד עם החתן כשהוא מורם על הכתפיים. צפו בתיעוד של צור איגרא ודביר שטמר (חדשות)