בכל 40 הראיונות אליהם ניגש מהנדס ימי צעיר מהודו, הוא ניתקל בסירוב למרות כישוריו והרזומה המשובח שלו ותמיד מאותה הסיבה."אני קורבן חף מפשע של פשעים שמישהו אחר ביצע", אומר סאדם חוסיין ההודי. אין צורך לפרט נכון?
אחד מבעלי התפקידים הבכירים בעולם חשף לאחרונה את הסוד שכולנו מנסים לפענח: מה יגרום לבוס פוטנציאלי להתרשם מאיתנו בראיון העבודה. אז נכון שמדובר בנקודת מבטו ובטעמו האישי, אבל כשמדובר בסמנכ"ל משאבי האנוש של פייסבוק, סביר להניח שמדובר בקלף מנצח (אל תפספסו)
ראיון עבודה הוא אחד המכשולים להשגת היעד שאליו רצית להגיע, גם אם התפקיד 'תפור' בדיוק בשבילך, במידה ולא צלחת את הראיון, יתכן שפשוט פספסת. לעומת זאת, רושם טוב בראיון עבודה יכול להוביל אותך לתפקיד הנכסף, גם את לא העיפרון הכי מחודד בקלמר (ראיון עבודה)