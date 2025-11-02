חברת התעופה הישראלית ארקיע בוחנת את חידוש הקו הישיר מישראל להודו, אותם הפעילה בעבר לפני תקופת הקורונה. חידוש הקו תלוי, בין היתר, בפתיחת המעבר האווירי מעל עומאן, צעד שיאפשר טיסה ישירה קצרה ויעילה יותר בין המדינות.

מנכ"ל החברה עוז ברלוביץ' יחד עם בכירים נוספים מהנהלת ארקיע, קיימו לאחרונה פגישה רשמית עם שגריר הודו בישראל, מר ג'. פ. סינג, ועם ד"ר גאריקה טג'סוואר, המזכיר הראשון והנספח הכלכלי של הודו בישראל.

בפגישה שנערכה באווירה חיובית במיוחד, דנו הצדדים באפשרות לחדש את פעילות התעופה בין המדינות, ובפרט את חזרת טיסות ארקיע להודו. נציגי החברה הדגישו את מחויבותם להעמיק את הקשרים עם מדינות ידידותיות לישראל, ובראשן הודו, יעד אסטרטגי חשוב הן עבור תיירות והן עבור עסקים.

עוד עלה במהלך הפגישה כי כיום אין אף חברת תעופה המפעילה טיסות ישירות בין ישראל להודו, למרות שמדובר ביעד חשוב ואהוב במיוחד על הישראלים, הן בהיבט התיירותי והן בהיבט הכלכלי והעסקי, אין טיסות ישירות להודו הודו מהווה שותפה אסטרטגית ויעד מרכזי ליחסי החוץ של ישראל.

לארקיע יש את המטוסים המתאימים להפעלת הקווים, מטוסי Airbus A321neo LR מדגם צר גוף לטווח ארוך, המסוגלים לטוס ישירות ליעדים כמו מומבאי, בנגלור, גואה ודלהי.

מדובר במטוס יעיל וחסכוני במיוחד, המאפשר הפחתה משמעותית בעלויות ההפעלה לכ-500 דולר לטיסה ובכך להפוך את הקו לכלכלי ונגיש הן לנוסעים תיירותיים והן למגזר העסקי.