טיסה עמוסה בנוסעים

תיעוד דרמטי: גלגלי המטוס נושקים למסלול הנחיתה - אך המטוס המריא חזרה | צפו

תיעוד דרמטי פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, בו נראה מטוס של חברת 'קטאר איירווייז' המנסה לנחות בשדה התעופה הרטספילד-ג'קסון באטלנטה (ATL) | בתיעוד נראה המטוס כשהוא במרחק נגיעה ממסלול הנחיתה, אך ככל הנראה בשל רוח צד חזקה נאלץ להמריא מחדש | צפו בתיעוד (תעופה)

המטוס נוחת - ונאלץ להמריא מחדש (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

