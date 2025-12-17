טיסה עמוסה בנוסעים תיעוד דרמטי: גלגלי המטוס נושקים למסלול הנחיתה - אך המטוס המריא חזרה | צפו תיעוד דרמטי פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, בו נראה מטוס של חברת 'קטאר איירווייז' המנסה לנחות בשדה התעופה הרטספילד-ג'קסון באטלנטה (ATL) | בתיעוד נראה המטוס כשהוא במרחק נגיעה ממסלול הנחיתה, אך ככל הנראה בשל רוח צד חזקה נאלץ להמריא מחדש | צפו בתיעוד (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 11:10