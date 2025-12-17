המטוס נוחת - ונאלץ להמריא מחדש (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
טיסה עמוסה בנוסעים
תיעוד דרמטי: גלגלי המטוס נושקים למסלול הנחיתה - אך המטוס המריא חזרה | צפו
תיעוד דרמטי פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, בו נראה מטוס של חברת 'קטאר איירווייז' המנסה לנחות בשדה התעופה הרטספילד-ג'קסון באטלנטה (ATL) | בתיעוד נראה המטוס כשהוא במרחק נגיעה ממסלול הנחיתה, אך ככל הנראה בשל רוח צד חזקה נאלץ להמריא מחדש | צפו בתיעוד (תעופה)
איציק אברהם
כיכר השבת |
