( צילום: לפי סעיף 27א )

האש שוב בוערת בלבנון: אחרי תקופת שקט של חמישה חודשים, צה"ל תקף היום (ראשון) בשעת צהרים ברובע הדאחייה בביירות - הרובע של חיזבאללה בבירת לבנון, ממנו חולש ארגון הטרור על פעולות החבלה והטרור שלו.

התקיפה בוצעה בשעת צהרים "באופן ממוקד", וכוונה כנגד המחבל עלי טבטאי, מספר 2 בארגון הטרור חיזבאללה - אחרי המזכ"ל נעים קאסם. פיצוצים עזים נשמעו באזור בשעת התקיפה. בתיעודים מהזירה נראית דירה בתוך בניין דירות רב קומות. תיעוד הזירה מזכיר מאוד את צורת החיסולים באיראן - ממוקדת מאוד. לשכת ראש הממשלה מסרה היום זמן קצר לאחר התקיפה: "לפני שעה קלה צה״ל תקף בלב ביירות את רמטכ"ל החיזבאללה, שהוביל את ההתעצמות וההתחמשות של ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו הורה על התקיפה בהמלצת שר הביטחון והרמטכ״ל. ישראל נחושה לפעול להשגת מטרותיה בכל מקום ובכל זמן".

( צילום: לפי סעיף 27א )

טבטבאי משמש כרמטכ״ל חיזבאללה, מחליפו של פואד שוכר, מקורבו של נסראללה והרמטכ"ל הקודם, שחוסל בשנה שעברה - ימים ספורים לפני מתקפת הביפרים ששינתה את פני המלחמה בלבנון.

הוא הותקף בעת ששהה ככל הנראה בדירת המסתור שלו בדאחייה, אחרי מודיעין שהגיע בזמן אמת. יתכן שגם קרובי משפחתו שהו לצידו במהלך ניסיון החיסול. התקיפה תואמה לפי דיווחים עם ארצות הברית.

בישראל נערכים לאפשרות של תגובה מצד חיזבאללה, שבתקופה האחרונה מתעצם עוד ועוד בלבנון - למרות הסכם הפסקת האש עם ישראל.

טבטבאי הוא דמות וותיקה בארגון הטרור. הוא היה מבוקש גם על ידי ארצות הברית, שהציעה בעבר פרס של חמישה מיליון דולר למביא מידע עליו.