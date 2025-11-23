חיסול רמטכ"ל חיזבאללה ( צילום: אתר צה"ל )

דובר צה"ל מודיע היום, 23 בנובמבר 2025, כי צה"ל תקף בהכוונת אמ"ן ובאמצעות חיל האוויר, במרחב ביירות וחיסל את המחבל הית'ם עלי טבטבאא׳י, אשר שימש כרמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה בפועל. החיסול מהווה מכה קשה ליכולת הארגון לשקם את עצמו לאחר המערכות האחרונות.

ההיסטוריה המבצעית של רב המחבלים טבטבאא׳י היה פעיל ותיק ומרכזי בשורות חיזבאללה מאז הצטרף לשורותיו בשנות ה-80, ומילא שורה של תפקידים בכירים ומשמעותיים: מפקד כוח רדואן: פיקד על יחידת העילית של הארגון. ההסלמה בצפון: נתניהו בהצהרה מיוחדת לציבור | "דם רב על ידיו של טבטבאאי" יוני גבאי | 20:03 הרמטכ"ל בהצהרה: מה עומד מאחורי התקיפה בדאחייה ב. ניסני | 18:39 אחראי בסוריה: היה אחראי על מבצעי חיזבאללה בסוריה והעצים את התבססות הארגון במדינה זו. תפקידו במלחמה ושיקום הארגון במהלך המלחמה, טבטבאא׳י מונה למפקד מערך המבצעים של חיזבאללה. במסגרת תפקידו הוא היה אחראי על ריכוז תמונת המצב ובניין הכוח של הארגון. שיא תפקידו הגיע במהלך מבצע "חיצי הצפון": לאחר שחוסלה מרבית ההנהגה הצבאית של חיזבאללה, טבטבאא׳י שימש כאחראי בפועל על ניהול הלחימה מול ישראל. בסיום מבצע 'חיצי צפון' הוא קודם ומונה לרמטכ"ל חיזבאללה, כשמשימתו העיקרית הייתה להוביל את שיקום הארגון. חיסולו כעת משבש באופן דרמטי את המאמצים הללו ומעמיק את המשבר הפיקודי בארגון הטרור.

רמטכ"ל חיזבאללה חוסל ( צילום: אתר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, פיקד ממוצב הפיקוד העליון בבסיס "הקריה" (רבין) על התקיפה האווירית הממוקדת של צה"ל ברובע הדאחייה בביירות, בה חוסל המפקד הבכיר ביותר של ארגון הטרור חיזבאללה.

הרמטכ"ל קיים הערכת מצב ותדריך בהשתתפות ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן, ראש חטיבת המבצעים תת-אלוף ישראל שומר, ראש חטיבת ההפעלה תת-אלוף מני ליברטי ומפקדים בכירים נוספים.

הרמטכ"ל ( צילום: אתר צה"ל )

בסיום הערכת המצב, התייחס הרמטכ"ל לחיסול והבהיר את המדיניות הישראלית:

״תקפנו את המפקד הבכיר ביותר בארגון הטרור חיזבאללה," הצהיר הרמטכ"ל זמיר. "התקיפה נועדה למנוע את התעצמות הארגון ולפגוע באופן ממוקד במי שמנסה לפגוע במדינת ישראל."

הרמטכ"ל הדגיש כי צה"ל מחויב להבנות שהוסכמו בין מדינת ישראל ללבנון, אך הבהיר כי קיימת חציית קו אדום על ידי חיזבאללה: