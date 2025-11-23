"זה לא דחוף, נמתין" "לא היה זמין" בליל הטבח: פרטים חדשים על המחדל בהתנהלות ראש אמ"ן חליוה הרמטכ"ל זמיר הודיע כי החליט שאהרון חליוה, ראש אגף המבצעים בזמן הטבח בעוטף, ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה"ל | על פי ההודעה, האלוף נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כראש אגף המודיעין | הערב נחשף מידע מטריד ומתסכל על המחדל הקולוסאלי ובלתי ייאמן של התנהלות ראש אגף המודיעין המודח חליוה (צבא)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 22:23