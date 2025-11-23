הרמטכ"ל אייל זמיר הודיע הערב (ראשון) כי החליט שהאלוף (מיל') אהרון חליוה, ראש אגף המבצעים בזמן הטבח בעוטף, ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה"ל. על פי ההודעה, האלוף נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כראש אגף המודיעין.
חליוה הודח משירות מילואים, מבלי שהתייצב לפגישה עם הרמטכ"ל עקב אילוצי לו"ז. הרמטכ"ל התקשר אליו בטלפון כדי להודיע לו על ההחלטה. חליוה טען בפניו כי "לקחתי אחריות, מצפה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית".
הערב הביא ירון אברהם במהדורת החדשות בערוץ 12 מידע מסמר שער ומתסכל לאין שיעור על המחדל הקולוסאלי ובלתי ייאמן של התנהלות ראש אגף המודיעין המודח אהרון חליוה.
- בשעה 00:50 לראשונה נכנסת לתמונה לשכת ראש אמ"ן, כאשר קצין המודיעין של פיקוד דרום מעדכן את עוזר ראש אמ"ן לראשונה בסימנים המדאיגים מהרצועה. העוזר מסמס בלבד לחליווה שלא מתעורר, העוזר לא מטלפן עדיין.
- מאוחר יותר ולאורך כל הלילה עולים סימנים נוספים והאנשים הרלוונטיים ערים ומתעסקים בנושא.
- קצת אחרי השעה 03:00 העוזר של ראש אמ"ן מעיר את ראש אמ"ן מעדכן אותו במידע שעולה במהלך הלילה וראש אמ"ן "מנחה להמשיך מעקב".
- על פי הדיווח, עוזר ראש אמ"ן מקבל הודעה כי מעדכנים את הרמטכ"ל במתרחש, הוא מעביר זאת לראש אמ"ן - שמגיב כי הדבר "מיותר".
- במהלך הלילה ראש אמ"ן חליוה מקבל רק הודעות לנייד, הסלולארי הצבאי כבוי והוא ישן.
- ראש לשכת הרמטכ״ל ניסה במהלך הלילה להעלות את ראש אמ״ן אבל העוזר שלו אמר ש"אין צורך". גם ראש אגף המבצעים עודד בסיוק בעצמו מנסה לתפוס את אהרון חליוה - אך ללא הועיל.
- אחרי השעה 04:00 במהלך חיתוך מצב של המפקדים, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי שואל "מה עם ראש אמ"ן", בסיוק אומר כי לא מצליח לתפוס אותו.
- אחרי החיתוך מצב של המפקדים, מנסה ראש לשכתו של ראש אגף המבצעים בשם מפקדו לחבר את חליווה לבסיוק, ראשת הלשכה של חליוה אומרת ש"אם לא דחוף אז נמתין לשעות הבוקר", ראש הלשכה של בסיוק אומר בתגובה שדחוף ונדרש לחבר, היא שוב עונה ואומרת כי חליוה יתחבר ב06:30. בנוסף, הרל"ש מנסה לתפוס את עוזר ראש אמ״ן אך ללא הועיל.
