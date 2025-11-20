משגר ענק בקו הצהוב: 8 קנים כוונו לישראל

המשגר שאותר והפילות בקו הצהוב ( צילום: דו"צ )

מחבלי ורוצחי חמאס, אלופים בלהפר סיכומים ולנסות לראות דם יהודי נשפך, אתמול (רביעי) הם ירו לעבר כוח צה"ל בקו הצהוב ובתגובה צה"ל תקף במספר מוקדים ברצועה.

התקיפה אתמול כוונה לעבר בכירים בחמאס, כאשר ישראל העבירה מסר לרוצחי חמאס, כי כל הפרה תתקבל בבוטות ובתגובה קשה מצד ישראל. במקביל, כוחות חטיבת כפיר בפיקוד אוגדת עזה (143) פועלים במרחב הקו הצהוב בהתאם להסכם הפסקת האש ולהנחיות הדרג המדיני במשימת הגנה וטיהור המרחב.

איתור משגר בעל שמונה קני שיגור עם ארבע רקטות ומכוון לשטח מדינת ישראל במרחב הקו הצהוב ( צילום: דו"צ )

במסגרת הפעילות, הכוחות מאתרים ומשמידים תשתיות טרור המשמשות את ארגוני הטרור לפעול נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

במהלך פעילותם לטיהור המרחב, זיהו כוחות חטיבת כפיר משגר בעל שמונה קני שיגור עם ארבע רקטות ומכוון לעבר שטח ישראל.

עילות כוחות חטיבת כפיר במרחב הקו הצהוב ( צילום: דו"צ )

בנוסף, במהלך פעילות מבצעית של כוחות החטיבה, אותרו אמצעי לחימה: נשקים מסוג קלאצ׳ניקוב, רימוני רסס, מטעני חבלה, מחסניות ומדים צבאיים.

"כוחות צה"ל", נמסר היום מדובר צה"ל: "בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול לטיהור המרחב, להסרת כל איום מיידי על הכוחות ולהשמדת תשתיות טרור היכולות להוות איום על הכוחות, על תושבי הנגב המערבי ועל אזרחי מדינת ישראל".

דובר צה"ל מסר אתמול אחרי הירי מצד המחבלים: "מוקדם יותר היום, מחבלים ביצעו ירי לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בחאן יונס, דבר המהווה הפרה של הסכם הפסקת האש. אין נפגעים לכוחותינו".

עוד נמסר בהודעה: "בתגובה לכך, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת שב"כ ובאמצעות חיל האוויר החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה להסרת כל איום על מדינת ישראל".

אמצעי הלחימה שאותרו במרחב ( צילום: דו"צ )

אמצעי הלחימה שאותרו במרחב ( צילום: דו"צ )

פעילות כוחות חטיבת כפיר במרחב הקו הצהוב ( צילום: דו"צ )

