חיילים בצבא לבנון ( צילום: שאטרסטוק )

על פי דיווחים בכלי תקשורת המקורבים למחנה חיזבאללה, נרשמת בשבועות האחרונים עלייה משמעותית במעורבות האמריקנית בזירה הלבנונית. במקביל, התיאום המדיני בין ירושלים לוושינגטון מתרחב באופן חסר תקדים, מתוך מטרה מוצהרת להפעיל לחץ משולב על הממשלה הלבנונית.

ברקע חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה, חית'ם טבטבאי, והצהרות הארגון על "זכות התגובה", ישראל פועלת לחזק את הלגיטימציה הבינלאומית שלה לכל פעולה עתידית בלבנון. המסר המרכזי העובר לביירות הוא: האחריות לעצירת התעצמות חיזבאללה מוטלת על הממשלה הלבנונית. גורמים בישראל מזהירים מזה זמן רב כי הסכמי הפסקת האש הנוכחיים אינם מצליחים לייצב את המצב בצפון. ההערכה היא כי הפסקת האש אמנם מעניקה פסק זמן לצה"ל, אך היא מגבילה את חופש הפעולה ומאפשרת לחיזבאללה להמשיך לבנות כוח.

סרטון תעמולה והפחדה של ארגון הטרור חיזבאללה ( צילום: חיזבאללה )

וושינגטון דוחפת לפירוק צבאי מלא

לפי הדיווחים, בארצות הברית מתגבשת תפיסה חדשה ונוקשה: דחיפה של לבנון לשקול פתיחת משא ומתן ישיר ורחב מול ישראל, עם יעד ברור ולוח זמנים מוגדר: פירוק יכולותיו הצבאיות של חיזבאללה עד סוף השנה.

בכירים בדרג המדיני בישראל רואים בהפסקת האש שלב זמני בלבד, ושואפים למהלך רחב שישנה את המציאות בצפון מהיסוד.

הערכות עומק מצביעות על כך שלצורך פירוק אפקטיבי של חיזבאללה נדרש תהליך רב-שכבתי: פגיעה בתשתיות המימון. החלשת ההשפעה החברתית של הארגון בדרום לבנון. סיכול יכולות הייצור המקומיות של אמצעי הלחימה. חיסול שיטתי של סגל הפיקוד וההנהגה הצבאית.

מהלך כזה עשוי ליצור מצב שבו המדינה הלבנונית תוכל, או תיאלץ, לשקול צעדים פוליטיים דרסטיים נגד חיזבאללה.