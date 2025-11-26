כיכר השבת
"חומרים ש'טיילו' בעולם"

יוצא דופן: כך הפכו כיסויי מושבים של המטוס לסיוע לילדים באזורי אסון

חברת טכנולוגיה טורקית השיקה השבוע פרויקט מחזור יוצא דופן | כיסויי מושבים, ספוג וחומרים שנזרקו ממושבי מטוס של חברת התעופה הטורקית מיוצרים בעבודת יד לתיקי בית ספר וקלמרים לילדים באזור שנפגע קשות במיוחד מרעידות אדמה (תעופה)

מושבים בטיסה | אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

חברת טכנולוגיה טורקית השיקה השבוע פרויקט מיחזור יוצא דופן: כיסויי מושבים, ספוג וחומרים שנזרקו ממושבי מטוס של חברת התעופה הטורקית 'טורקיש איירליינס' מיוצרים בעבודת יד לתיקי בית ספר וקלמרים לילדים בקיליס - אזור שנפגע קשות במיוחד מרעידות אדמה בשנת 2023.

היוזמה מגיעה כולה מעובדי חטיבת התחזוקה של טורקיש איירליינס. היא שואפת להפחית פסולת ולהועיל לילדים באזור. החברה אומרת שהיא רוצה לתת לחומרים שבעבר 'טיילו' בעולם מטרה חדשה ומשמעותית.

יוזמה זו היא חלק מתוכנית "אפס פסולת" של החברה, שמטרתה להפחית פסולת ולשמור על חומרי גלם במחזור.

חברת התעופה טורקיש איירליינס כבר העבירה אספקת סיוע נרחבת לאזורים שנפגעו באמצעות רכבת אווירית לאחר רעידת האדמה בשנת 2023, ולטענת החברה זוהי התחייבות ארוכת טווח נוספת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר