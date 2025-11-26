"חומרים ש'טיילו' בעולם" יוצא דופן: כך הפכו כיסויי מושבים של המטוס לסיוע לילדים באזורי אסון חברת טכנולוגיה טורקית השיקה השבוע פרויקט מחזור יוצא דופן | כיסויי מושבים, ספוג וחומרים שנזרקו ממושבי מטוס של חברת התעופה הטורקית מיוצרים בעבודת יד לתיקי בית ספר וקלמרים לילדים באזור שנפגע קשות במיוחד מרעידות אדמה (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 21:02