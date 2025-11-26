חברת טכנולוגיה טורקית השיקה השבוע פרויקט מיחזור יוצא דופן: כיסויי מושבים, ספוג וחומרים שנזרקו ממושבי מטוס של חברת התעופה הטורקית 'טורקיש איירליינס' מיוצרים בעבודת יד לתיקי בית ספר וקלמרים לילדים בקיליס - אזור שנפגע קשות במיוחד מרעידות אדמה בשנת 2023.
היוזמה מגיעה כולה מעובדי חטיבת התחזוקה של טורקיש איירליינס. היא שואפת להפחית פסולת ולהועיל לילדים באזור. החברה אומרת שהיא רוצה לתת לחומרים שבעבר 'טיילו' בעולם מטרה חדשה ומשמעותית.
יוזמה זו היא חלק מתוכנית "אפס פסולת" של החברה, שמטרתה להפחית פסולת ולשמור על חומרי גלם במחזור.
חברת התעופה טורקיש איירליינס כבר העבירה אספקת סיוע נרחבת לאזורים שנפגעו באמצעות רכבת אווירית לאחר רעידת האדמה בשנת 2023, ולטענת החברה זוהי התחייבות ארוכת טווח נוספת.
