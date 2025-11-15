ראש ממשלת נורווגיה, יונאס גאר סטורה, שניהל את מבצע הדה-לגיטימציה נגד ישראל בארצו נאסר כניסה לישראל למרות בקשתו, כך דווח אמש (שישי) ב־Dagens Næringsliv.

לפי הדיווח, בשבוע שעבר נמנעה ממנו הכניסה למדינה, לאחר שבקשתו להגיע לישראל נדחתה על ידי משרד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

סטורה עצמו סיפר לעיתון כי הפנייה למשרד ראש הממשלה הישראלי נענתה בצירוף הנימוק: "זה לא הזמן לביקור כזה כעת". עוד ציינו גורמים ישראליים ונורווגיים כי הביקור לא היה רצוי בעיני הרשויות.

בישראל הגיבו לכלי תקשורת ישראליים כי אין שום סיבה לאשר את ביקורו של הגורם האנטי-ישראלי, אולם ייתכן שבהמשך יאפשרו לו כניסה כאשר נורבגיה תבקש להזרים כספים לשיקום עזה ומימוש תוכנית טראמפ.

ראש הממשלה הנורווגי הגיב ואמר כי מעורבות נורווגיה בתביעה בבית הדין הפלילי הבינלאומי, הכרה במדינה הפלסטינית והחלטות הקשורות למשיכת השקעות מקרן הנפט השוודית-נורווגית עשויות להיות גורמים לתגובה הישראלית. "אני מאמין שחלקים בממשלה הישראלית מגיבים כך כלפי מדינות שהביעו התנגדות למבצעי הלחימה בעזה והכירו במדינה הפלסטינית", ציין סטורה.

הרעיון לביקור בישראל נולד אחרי שהשתתף באוקטובר בשארם א-שייח' בפסגת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעקבות ההסכם בין ישראל לחמאס. סטורה הדגיש כי מטרתו הייתה לקיים שיחות מוקדמות עם מדינות האזור, במטרה לבדוק היכן נורווגיה יכולה לתרום באופן משמעותי לשיקום עזה.