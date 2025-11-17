העימות המסחרי בין ארצות הברית לשוויץ הגיע לשיאו כשהממשל של דונלד טראמפ דרש מכסים גבוהים במיוחד על סחורות שוויצריות, בשיעור של 39% הגבוה ביותר שהוטל על מדינה מערבית כלשהי. המטרה של טראמפ הייתה לצמצם את הגרעון המסחרי האמריקאי ולחזק את המשק המקומי, תוך יצירת לחץ על מדינות מערביות למו"מ חדש על תנאי סחר הוגנים יותר.

כדי להתמודד עם הדרישות האלה ולמנוע החרפת המתח, שוויץ שלחה משלחת בכירה שכללה דיפלומטים ומנהלים מחברות מובילות, ביניהן רולקס. במהלך פגישה דיפלומטית לא שגרתית, ניסו השוויצרים לשכנע את טראמפ להקל על המכסים באמצעות מחמאות מותאמות ואווירה ידידותית.

בלב המאמץ עמדו שתי מתנות יוקרתיות: מטיל זהב מותאם אישית במשקל קילוגרם אחד, בעלות מוערכת של כ‑130,000 דולר, שנשא חותמות 45 ו‑47 כסימן לתקופות נשיאותו של טראמפ, וכן שעון שולחני מיוחד של רולקס. לפי דיווחים, המתנות נגעו לטעם האישי של טראמפ ושימשו ככלי לשכנוע, במיוחד המטיל זהב, שהפנה אליו את תשומת ליבו.

גורמים בבית הלבן אישרו שטראמפ קיבל את המתנות בשם הספרייה הנשיאותית שלו, מה שהפך את המהלך לחוקי. התוצאה: הממשל הסכים להפחית את המכסים על רוב הסחורות השוויצריות מ‑39% ל‑15%, בדומה לשיעור המכסים שהוטל על האיחוד האירופי, והסכם הסחר החדש נחתם.

בתמורה, התחייבה שוויץ להשקיע 200 מיליארד דולר בארצות הברית עד 2028, כאשר חברות שוויצריות ובליכטנשטיין צפויות להשקיע 67 מיליארד דולר כבר בשנה הקרובה במגזרים כמו תרופות, מכונות, מכשירים רפואיים, תעופה וייצור זהב. ההסכם אמור לסייע לממשל בארה"ב לצמצם את הגרעון המסחרי עם שוויץ עד 2028.