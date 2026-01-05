נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הטיל ספק בסוף השבוע ביכולת המנהיגות של מריה קורינה מצ'אדו, דמות המפתח באופוזיציה בוונצואלה וזוכת פרס הנובל.

בשיחה שקיים ביום שבת, טען טראמפ כי "יהיה לה קשה מאוד להיות המנהיגה", והוסיף כי לדידו היא "אינה נהנית מהתמיכה או מהכבוד בתוך המדינה".

דיווח מדהים שפרסם היום ה'וושינגטון פוסט' מציג את הסיבה האמיתית, לדברי גורמים המקורבים לבית הלבן, לכך שהיא לא זכתה בתמיכתו של טראמפ.

אותם יודעי דבר העריכו בשיחות סגורות כי חוסר העניין של הנשיא בקידומה של מצ'אדו, למרות ניסיונותיה להחמיא לו בתקופה האחרונה, נובע מהחלטתה לקבל את פרס נובל לשלום.

לפי גורמים אלו, טראמפ חושק בפרס זה בעצמו וראה בצעד של מצ'אדו "חטא מוחלט". אחד המקורות ציין כי "אם היא הייתה דוחה את הפרס ואומרת 'אני לא יכולה לקבל אותו כי הוא מגיע לדונלד טראמפ', היא הייתה נשיאת ונצואלה היום". זאת, על אף שמצ'אדו הצהירה בעת קבלת הפרס כי היא מקדישה אותו לטראמפ.

דברי הנשיא הפתיעו את אנשי הצוות של מצ'אדו, שנמלטה מוונצואלה בחשאי בחודש שעבר בסיוע ארצות הברית כדי להשתתף בטקס בנורווגיה.

מנהיג באופוזיציה הוונצואלית התייחס לדברים ואמר כי "בכל תקופת מעבר, יש לבלוע גלולות מרות". לדבריו, ביומיים הקרובים יתברר האם הממשל החדש יוביל לשינוי משמעותי או ימשיך את קו הממשל הקודם.

בשטח, התקשתה האופוזיציה לגייס תמיכה ציבורית רחבה בתוך המדינה, כאשר שני מנהיגיה הבולטים שוהים בחוץ לארץ. אדמונדו גונזלס, שזכה ביותר משני שלישים מהקולות בבחירות האחרונות מול ניקולס מאדורו, לפי הערכות המערב, נמלט לספרד בשנה שעברה, ואילו מקום הימצאה של מצ'אדו אינו ידוע כעת. למרות זאת, קראו השניים לתומכיהם לצאת להפגנות רחוב.

במקביל למתיחות המדינית, דווח ביום ראשון על אירוע קטלני בפאתי קראקס. תקיפה אווירית אמריקאית באזור אל האטיו השמידה מגדל תקשורת וטלוויזיה, אשר קרס על מבנה מגורים. כתוצאה מהקריסה נהרג אחד השכנים וילדה נפצעה.

בינתיים, נשיא ארה"ב הבהיר כי ארצו היא זו שתשלוט בוונצואלה עד להעברת השלטון באופן מסודר, בזמן שהממשלה המקומית לא המתינה לטראמפ וכבר מינתה את סגנית הנשיא לנשיאה המכהנת.