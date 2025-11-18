כיכר השבת
יורש העצר בבית הלבן

"מטוסים כמו של ישראל" והאם "ישראל תשמח" | בן סלמאן: "אנחנו רוצים להיות בהסכמי אברהם"

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן הגיע לבית הלבן ונפגש עם נשיא ארה"ב בחדר הסגלגל, שם שוחחו השניים באריכות עם העיתונאים | טראמפ נשאל פעם אחר פעם על המטוסים שהוא מתכוון למכור: "אני מוכר וזהו", וגם על ההקשר הישראלי: "ישראל תשמח" | בן סלמאן נשאל על נורמליזציה ואמר שהוא מעוניין בתנאי שתהיה מדינה פלסטינית (בעולם) 

טראמפ ומוחמד בן סלמאן בבית הלבן (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אירח היום (שלישי) בחדר הסגלגל את יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, השניים שוחחו ארוכות - כולל על ישראל.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודה בדבריו ליורש העצר הסעודי על השקעה של 600 מיליארד דולר בארה"ב, ואף הציע לו להעלות את ההשקעה לטריליון דולר "מכיוון שאנחנו חברים טובים". מוחמד בן סלמאן הסכים להעלות את מחיר ההשקעה לטריליון דולר בנוכחות העיתונאים.

"ההסכם שאנחנו חותמים עליו נוגע לבינה מלאכותית, תשתיות. ההשקעה שלנו בשווי 600 מיליארד עולה עכשיו לטריליון", הגיב יורש העצר.

בשלב מסוים, נשאלו השניים על מטוסי ה-F-35, טראמפ הגיב: "אנחנו הולכים למכור להם כ-35, זהו".

הנשיא גם נשאל אם מדובר באותם מטוסים שישראל קיבלה ואיך ישתמר היתרון הסעודי. טראמפ ענה: "כן, אלו אותם מטוסים. ערב הסעודית היא בעלת ברית גדולה וכך גם ישראל. מגיע לסעודיה את הטוב ביותר".

בן סלמאן נשאל באופן ישיר אם בכוונתו להצטרף להסכמי אברהם, טראמפ ענה ש"קיבלתי תגובות חיוביות מאוד" ופנה לבן סלמאן שענה: "אנחנו רוצים להצטרף להסכמי אברהם אבל חשוב לנו שיהיה נתיב ברור למדינה פלסטינית".

מאוחר יותר נשאל טראמפ שוב על מטוסי ה-F35 אם מכירתם תהיה תלויה בנורמליזציה, טראמפ ענה: "ישראל תהיה מאוד שמחה".

עוד מטראמפ: "הייתה פה מלחמה מאוד מוצלחת (עם חמאס) והתוצאה הייתה מעולה. כל מה שישראל עשתה הגיע מאיתנו, כל הציוד שלה הגיע מכאן".

3
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
2
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע תפילת רבים מסוגלת לשנות מהלכים של עולם נייחד את קריאת פרקי התהילים להחזרת החללים החטופים ולהצלחת החיילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל׳, קמ״ב. יהי רצון שתעלה תפילתנו לרצון לפני אדון כל
פנחס
1
לא תקום מדינה פלסטינית כי אין דבר כזה פלסטין , אם הם רוצים שיקלטו את כולם לסעודיה ואנחנו נשמח באמת
רן

