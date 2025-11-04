התיק הסולארי ( צילום: The HomeMore Project )

אין מי שלא נתקל במצב בו מכשיר הסלולרי שלו מראה כי נותרו אחוזים בודדים בסוללה ואם המכשיר לא יוטען בקרוב היא פשוט יכבה. אך כמובן, עבור אדם מהשורה ישנו הפתרון הפשוט - להטעין בהמשך, בבית או בעבודה.

אך במציאות הקשה של חיי היום יום ברחוב, עבור רבים ממחוסרי הדיור - הטלפון הנייד מהווה קו חיים היחידי באמצעותו ניתן לשמור על קשר עם בני המשפחה ולהסתייע בשירותים חיוניים. אחד האתגרים המרכזיים שניצבים בפני אוכלוסייה זו הוא טעינה סדירה של המכשירים, בעיה שכיום עשויה להיפתר בזכות יוזמה חדשה שצמחה מצוך מחשבה על מורכבות זו. זאק קלארק, מייסד פרויקט The HomeMore Project, פיתח את תיק הגב הסולארי בעקבות שיחות עם תושבים חסרי בית בארה"ב, שם התופעה נפוצה ובעלת מימדים רחבים, שסיפרו לו עד כמה קשה להם להטעין את הטלפון ולהגן על רכושם מפני גניבות ונזקים. התרמיל, שנקרא "הנוסע המאולתר" (Makeshift Traveler), הופק לראשונה באוקטובר 2022 ומאז במהלך השנים חולק בלמעלה מ-25 ערים בקליפורניה, עם אלפי יחידות נוספות המתוכננות לחלוקה בשאר ארצות הברית בשנה הקרובה - שנה בה הפרויקט תפס מעט יותר תאוצה בעקבות חשיפה שקיבל.

אחד מיוזמי הפרוייקט לצד מחוסרי בית שנהנים מהפיתוח ( צילום: The HomeMore Project )

התיק עצמו עשוי מחומרים ממוחזרים וכולל מעטפת עמידה למים עם פאנל סולארי בעוצמה של 4 וואט ו"בנק טעינה" פנימי של 10,000 מיליאמפר/שעה - מספיק לטעון טלפון 2-3 פעמים. טעינה מלאה מצריכה 4-6 שעות שמש ישירה, אך ניתן להטעין גם באמצעות שקע חשמלי. מעבר לטכנולוגיה, בתיק יש כרית ניילון חיצונית שניתן לנפח באמצעות חולצה, רוכסן נעילה נגד גניבות, וכן מוצרים חיוניים כגון אוהל, שק שינה, פנס, ערכת היגיינה, בקבוק מים ועוד.

הערכה שבתיק ( צילום: The HomeMore Project )

הדגם החמישי, שצפוי לצאת בקרוב, יכלול אף מחזירי אור לשיפור הבטיחות בשעות הלילה. כל תיק מלווה בעלון מידע עם פירוט שירותים מקומיים לאוכלוסיית הנזקקים המקומית.

"זוהי שאיפה שהתרמיל הזה יהפוך לכלי החיוני ביותר שמחוסרי דיור יזדקקו לו, ויהיה הדבר האחרון שייאלצו להשיג," מסביר קלארק. המיזם פועל גם באמצעות תרומות ושיתופי פעולה עם עמותות מקומיות במגוון מדינות נוספות.

היוזמה, שזוכה להוקרה בארצות הברית, ממחישה כיצד חדשנות חברתית וטכנולוגית יכולה ליצור הבדל אמיתי עבור האנשים הפגיעים ביותר בחברה.