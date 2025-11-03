דבר ראשון | התוכנית היומית עוה"ד של החיילים: "למה לא שברו למחבלים את העצמות" | ו-100 אלף תמורת הפלאפון פרשת שדה תימן ואירוע הפצ"רית, עורך דינם של הלוחמים מכוח מאה בריאיון סוער באולפן| חשיפה: המחבל שוחרר לעזה, לקראת זיכוי מלא | משווק גלאי המתכות מבטיח מאה אלף שקל למי שימצא את הסלולרי שנזרק בים | וגם: מכה לעולם השידוכים בעיר החרדית וסגירת מעגל כואבת לטנקיסטים בבית הלבן (דבר ראשון)