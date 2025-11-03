כיכר השבת
דבר ראשון | התוכנית היומית

עוה"ד של החיילים: "למה לא שברו למחבלים את העצמות" | ו-100 אלף תמורת הפלאפון

פרשת שדה תימן ואירוע הפצ"רית, עורך דינם של הלוחמים מכוח מאה בריאיון סוער באולפן| חשיפה: המחבל שוחרר לעזה, לקראת זיכוי מלא | משווק גלאי המתכות מבטיח מאה אלף שקל למי שימצא את הסלולרי שנזרק בים | וגם: מכה לעולם השידוכים בעיר החרדית וסגירת מעגל כואבת לטנקיסטים בבית הלבן (דבר ראשון) 

תוכנית '' היום (שני), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (58%)

לא (42%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר