משטרת צ'כיה הודיעה היום כי אחרי שש שנות חיפושים הצליחה סוף סוף לעצור את "נהג הרפאים" שמאז 2019 צץ שוב ושוב בכבישי המדינה רכוב במכונית מרוץ דמוית פרארי, וביצע עבירות תנועה מבלי שאיש יידע מי הוא | במשך שנים הוא עשה לעג וקלס מהמשטרה המקומית בשל הקסדה שלראשו שמנעה את זיהויו, אך השבוע תם המרדף (מעניין)
עשרות אלפי בני אדם השתתפו באירוע הספורטיבי בו הציגו מכוניות פורמולה 1 את יכולותיהן, ואופנועים ורכבי ספורט יוקרתיים בסמוך למרגלות חומות העיר העתיקה בירושלים • צלם "כיכר השבת" שלומי כהן עם גלריה מרהיבה ותיעוד וידאו (מעניין)
למרגלות חומת העיר העתיקה בירושלים הצטופפו בסוף השבוע עשרות אלפי בני אדם לצפות במירוץ הפורמולה של ירושלים. מכוניות מירוץ ואופנועים דהרו, עוצמת הדציבלים הייתה גבוהה, העשן היתמר וההמונים צהלו אל מול פעלולי הנהגים המיומנים. העלות: כמה עשרות מיליוני שקלים • מנדי הכטמן מגיש גלריה מרהיבה מהמירוץ הירושלמי (מעניין)