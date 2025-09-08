לאחר מרדף של שש שנים, המשטרה הצ'כית הודיעה היום (שני) כי סוף סוף עצרה את "נהג הרפאים" שמאז 2019 צץ שוב ושוב בכבישי המדינה רכוב במכונית מרוץ דמוית פרארי, וביצע עבירות תנועה מבלי שאיש יידע מי הוא שכן בסרטונים ובתמונות לאורך השנים הוא חבש קסדה, ולכן היה קשה לזהותו, ועל הדרך שיגע את הרשת והתקשורת המקומית.

הנהג, גבר בן 51, נעצר ביום ראשון בביתו בכפר בוק, דרום-מערבית לפראג, כשהוא לבוש בתלבושת מירוצים אדומה, וקסדה דומה לזו של נהגי פרארי בפורמולה 1. בהנחה שמעשיו של הנהג שנעצר שלשום יוכחו, צפוי לו קנס בסך כמה אלפי קרונות, וייתכן גם שרישיונו יושעה.

תפיסתו של הנהג המסתורי התאפשרה בעקבות דיווחים שביום ראשון השבוע שוב נצפתה מכונית המרוץ האדומה שלו, הפעם בכביש המהיר D4, ובדרכה גם עצרה למלא דלק. זמן לא רב אחר כך איתרה אותה המשטרה במוסך של בית בכפר בוק.

בתיעוד מרגע תפיסתו של הנהג נראה האיש, בן 51, מנסה לסלק את השוטרים בטענה שהם מסיגים גבול משום שנכנסו לשטח פרטי. לבסוף נכנע ונסע איתם לתשאול בתחנה כשהוא עדיין לבוש בבגדי המרוץ, אבל גם שם סירב להשיב על שאלות.

המשטרה הצ'כית הודיעה כי "נהג המכונית, שנעצר וזוהה על ידי המשטרה ברכב, סירב להגיב על המצב במהלך החקירה. המשטרה תמשיך בהליכים מנהליים, שבהם הוא עלול לעמוד בפני קנס של כמה אלפי קרונות ואיסור נהיגה".

על פי דיווח מ-2022, המכונית אינה פרארי של פורמולה 1 אמיתית. מדובר במכונית Dalla GP2/08 של החברה האיטלקית "דלארה", שנועדה לסדרת GP2 – אליפות שהחליפה את סדרת ההזנה של פורמולה 1 ב-2005.

מכוניות כמו זו שנהג בה הגבר אינן עומדות באף אחת מהדרישות הבסיסיות לנסיעה חוקית בכביש ציבורי. למכונית חסרות לוחיות רישוי, פנסים קדמיים, וציוד בטיחות סטנדרטי הנדרש על פי חוק.