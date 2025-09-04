ביום שלישי, 2 בספטמבר 2025, הודיעה קבוצת McLaren Racing כי הקרנות מבחריין (Mumtalakat) ומאבו־דאבי (CYVN Holdings) השלימו את רכישת כל ההחזקות שנותרו בידיהם של המשקיעים האמריקאים - ומהווים עתה בעלים מלאים של הקבוצה הפורמוליסטית העתירת ההישגים.

השווי הנגזר מהעסקה מוערך במעל 4 מיליארד דולר, כאשר דיווחים אחרים אף מציינים שווי קרוב ל־5 מיליארד דולר, הגבוה ביותר עד כה בענף. השווי הזה גבוהה בהרבה מהערכת השווי ב־2020, בעת ש־MSP Sports Capital ומשקיעים נוספים נכנסו לקבוצה בתקופה של קשיים פיננסיים.

הבחנה חשובה: מרוצים לעומת רכבי כביש

העסקה הנוכחית מתייחסת ל־McLaren Racing בלבד - כלומר חטיבת המרוצים של המותג. מנגד, חטיבת רכבי הכביש, McLaren Automotive, המייצרת דגמי־על כמו Artura ו־720S, נותרה בבעלות McLaren Group ולא נכללה בעסקה. מדובר בשני גופים נפרדים: קבוצת המרוצים שמתרכזת בפורמולה 1 והישגים ספורטיביים, ויצרנית הרכב שמביאה את הטכנולוגיה מהמסלול אל הכביש.

מה זה אומר עבור מקלארן?

המהלך מרכז את השליטה ובעלות ביד אחת, מצמצם את הבלגן הניהולי וחיזוק יכולות ההתרחבות העסקית של הקבוצה. מקלארן נהנית כיום ממעמד מוביל בענף: היא זכתה באליפות היצרנים ב־2024, וב־2025 ממשיכים נהגיה אוסקר פיאסטרי ולנדו נוריס להוביל את הטבלאות ולהציג נתוני הצלחה מרשימים. הערכת השווי הגבוהה וההצלחה הספורטיבית יוצרות חיבור חזק בין הישגים על המסלול להשפעה עסקית גלובלית, וממחישות כיצד המרוצים הפכו לפלטפורמה כלכלית אסטרטגית עבור קרנות ההון מהמפרץ.

התגובות הרשמיות

מנכ"לית McLaren Group, פול וולש, בירכה על המהלך וציינה כי כעת יהיה קל יותר לייצב את העסק ולבנות בסיס צמיחה עתידי. המשקיעים האמריקאים, ביניהם MSP Sports Capital ו־Ares Management, יוצאים מהקבוצה לאחר שהחזיקו בה מספר שנים ויחזירו את כספי ההשקעה לבעלי המניות.

עסקת מכירת מקלארן לשתי קרנות מהמפרץ מהווה פרק חדש בהיסטוריה של הקבוצה - מהתאוששות פוסט־קורונה להעפלה לשיא שווי שוק, תוך שמירה על רלוונטיות ספורטיבית ותוקף עסקי חזק. כעת עם בעלות מתחדשת, מקלארן מוכנה לשלב הבא של בסיס צמיחה ואולי להוביל גם בתחום המנועים, רכבים מיוחדים ותוכניות עתידיות כמו WEC ו־IndyCar.