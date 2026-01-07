עם רגליים ארוכות: השואב שוטף הרובוטי שעולה מדרגות לבד

השואב שוטף החדש ( צילום: יצרן )

בצעד שמסמן קפיצה טכנולוגית אמיתית בתחום הניקיון הביתי, חשפה יצרנית הרובוטים הסינית Roborock את Saros Rover - שואב אבק רובוטי המצויד ברגליים מפרקיות המזכירות תנועת קרפדה, המאפשרות לו לטפס מדרגות ולשמור על שיווי משקל גם במשטחים לא אחידים.

בהדגמות החיות שנערכו בתערוכה, הצליח המכשיר לטפס כחמש מדרגות רחבות בתוך כחצי דקה, כשהוא משתמש באחת הרגליים לייצוב ובשנייה כדי להתקדם ולהמשיך לשאוב אבק על כל מדרגה. רובורוק מציינת כי מדובר בשואב הראשון שמסוגל לבצע ניקוי רציף גם במדרגות ישרות, מעוקלות ואף מרופדות.

השואב שוטף החדש ( צילום: Roborock )

בשונה מדגמים מתחרים שנחשפו בתערוכת IFA בברלין ב־2025 - ובהם נראו פתרונות נשיאה בלבד בין הקומות - דגם ה־Saros Rover מבצע את העבודה בעצמו, בלי צורך במתקן עזר. רוברט רודריגז, נציג החברה, אמר ל־The Verge כי "המכשיר אמנם אמיתי ונמצא בשלבי פיתוח מתקדמים, אך יידרשו עוד כמה צעדים לפני שיגיע לשוק". החברה טרם פרסמה מחיר או מועד השקה רשמי.

עליה מושלמת במדרגות ( צילום: יצרן )

ההדגמות בלאס־וגאס חשפו גם יכולות נוספות: השואב ביצע קפיצות קטנות, עצירות פתאומיות ושינויים חדים בכיוון - וכל זאת תוך שמירה על גוף מאוזן. הוא עושה זאת באמצעות שילוב של אלגוריתמים מבוססי בינה מלאכותית, חיישני תנועה ומידע תלת־ממדי שממפה את סביבתו. כדי להמחיש את רמת הרגישות של המערכת, השליכו המהנדסים לעברו כדורי טניס, וה־Rover הצליח לזהות ולהגיב בזמן אמת - יכולת שנועדה להבטיח התמודדות חלקה עם חיות מחמד או ילדים בבית.

נכון לעכשיו, הדגם מתמקד בפונקציית שאיבה בלבד ואינו כולל מערכת שטיפה. לדברי רודריגז, "אנו בוחנים איזו ממערכות השטיפה הקיימות שלנו תתאים למבנה הייחודי של ה־Rover, או שנפתח מערכת חדשה לחלוטין". עם זאת, שאלות רבות נותרו פתוחות - החל מצריכת הסוללה בזמן טיפוס ועד לעמידות ארוכת הטווח של המנגנון המפרקי.

אם הדגם אכן יעמוד בהבטחות, הוא עשוי לפתוח עידן חדש ברובוטים לשימוש ביתי - עידן שבו גם מדרגות אינן מכשול בדרך לבית נקי באמת.