כיכר השבת
תביעת הענק של הניו יורק טיימס

אחרי מאבק ממושך: OpenAI חופשית למחוק צ'אטים של המשתמשים

לאחר חודשים של מחלוקת משפטית מול The New York Times﻿, שופטת פדרלית בניו יורק ביטלה את הצו שחייב את OpenAI לשמור לצורכי ראיות את כלל השיחות שבוצעו באמצעות ChatGPT – גם כאלה שמחקו המשתמשים בעצמם | הצעד נחשב לניצחון משמעותי בתחום פרטיות המשתמשים, אך הקרב על זכויות היוצרים נמשך ויוכרע רק ב־2025 (בעולם)

לאחר מאבק ממושך. פסק בנוגע לפרטיות הצ'אט (צילום: Shutterstock)

בית המשפט הפדרלי בארצות הברית ביטל בשבוע שעבר צו נדיר מסוגו, שחייב את חברת הבינה המלאכותית לשמור לצורכי ראיות את כלל שיחות המשתמשים שבוצעו במערכת ChatGPT - גם כאלה שנמחקו. הצו, שניתן כחלק מההליך המשפטי שמובילה קבוצת כלי תקשורת ובראשם The New York Times﻿, עורר סערה רחבה בשל השלכותיו על פרטיות מיליוני משתמשים בעולם.

הצו המקורי הורה לחברה לשמר אינטראקציות משתמשים בכל גרסאות הצ’אט, לרבות ChatGPT Free, Plus, Pro ו-Team, וכן את הפעילות בממשק התכנות (API) - הכל לצורך בירור טענות המו”לים כי OpenAI השתמשה בתכנים עיתונאיים מוגנים לצורכי אימון המודלים שלה, ללא הרשאה או פיצוי ראוי.

בחברה טענו כי ההוראה "מיותרת ופוגענית", מכיוון שהיא כופה עליה לאגור נתונים רגישים של משתמשים בניגוד למדיניות הפרטיות שלה. דוברת OpenAI הגדירה את הצו כ"תקדים מסוכן שעלול לערער את אמון הציבור בבינה מלאכותית", והוסיפה כי החברה התחייבה למחוק לצמיתות נתונים פרטיים לפי בקשת המשתמשים. עמדתה התקבלה לבסוף, והשופטת אונה ט. וואנג קבעה כי ניתן להשיב את מנגנוני המחיקה הרגילים של החברה.

עם זאת, בית המשפט השאיר על כנו סעיף צר הקורא לשמר נתונים הקשורים לחשבונות ספציפיים של משתמשים שהוזכרו בידי התובעים, ובפרט כאלו הנוגעים לשיחות שעלולות לתמוך בראיות על הפרת זכויות יוצרים.

החלטת בית המשפט אינה מסיימת את המאבק המשפטי עצמו. התביעה של The New York Times﻿ נגד OpenAI ומיקרוסופט עדיין עומדת בעינה, ועשויה לקבוע לראשונה האם אימון בינה מלאכותית על טקסטים עיתונאיים מהווה שימוש הוגן או הפרה של זכויות יוצרים. העיתון טוען כי מאות מיליוני שורות קוד של ChatGPT נבנו על גבם של מיליוני מאמרים עיתונאיים, שנעשה בהם שימוש מבלי לקבל רישיון או שיפוי כלשהו.

החוקרים והמשפטנים רואים במקרה זה רגע מכונן בעיצוב מערכת היחסים בין בינה מלאכותית לתחום זכויות היוצרים, וכזה שעשוי להשליך על אלפי מפתחים וסטארט-אפים ברחבי העולם. המשפט, הצפוי להיפתח בדצמבר 2025, עשוי לקבוע גבולות ראשונים בין חופש הפיתוח של מודלי שפה לבין זכותם של יוצרי תוכן להגנה על קניינם הרוחני.

