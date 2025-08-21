ארגון אמנסטי אינטרנשיונל (ארגון זכויות אדם בינלאומי) האשים ביום רביעי את רשויות ארה"ב בשימוש בכלי בינה מלאכותית של חברות Palantir ו-Babel Street למעקב אחר מהגרים ומיקוד אזרחים זרים בהפגנות פרו-פלסטיניות. סקירת מסמכים, כולל אלו של המחלקה לביטחון המולדת (DHS), הראתה כי תוכנות אלו מאפשרות מעקב המוני והערכה של אנשים, לרוב במטרה למקד את מי שאינם אזרחי ארה"ב.
הכלים הללו, כמו - בייבל אקס ואימיגריישן או.אס., משמשים כחלק מיוזמת מחלקת המדינה "לתפוס ולשלול", ומשלבת ניטור מדיה חברתית, מעקב אחר סטטוס ויזה והערכות סיכון אוטומטיות של בעלי ויזות, כולל סטודנטים זרים.
לטענת אמנסטי, הכלים הללו תורמים להפרות זכויות אדם, כולל מעצרים בלתי חוקיים וגירושים המוניים, ויוצרים "אקלים של פחד" ו"אפקט צינון" בקרב קהילות מהגרים וסטודנטים בינלאומיים.
מקרים מתועדים כוללים את מעצרם של מחמוד ח'ליל, סטודנט לתואר שני מאוניברסיטת קולומביה ששימש דובר למפגיני הקמפוס, ורומייסה אוזטורק, סטודנטית טורקית לתואר שלישי שנעצרה על כתיבת מאמר דעה שביקר את תגובת בית ספרה לדרישות הסטודנטים בנוגע לעזה. על פי דיווחים עדכניים, אלפי סטודנטים זרים הושפעו משלילת ויזותיהם, עם הערכות המצביעות על לפחות 1,800 עד 4,000 סטודנטים.
0 תגובות