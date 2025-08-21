הפגנות חמאס באוניברסיטה בארה"ב ( צילום: לפי סעיף 27א )

ארגון אמנסטי אינטרנשיונל (ארגון זכויות אדם בינלאומי) האשים ביום רביעי את רשויות ארה"ב בשימוש בכלי בינה מלאכותית של חברות Palantir ו-Babel Street למעקב אחר מהגרים ומיקוד אזרחים זרים בהפגנות פרו-פלסטיניות. סקירת מסמכים, כולל אלו של המחלקה לביטחון המולדת (DHS), הראתה כי תוכנות אלו מאפשרות מעקב המוני והערכה של אנשים, לרוב במטרה למקד את מי שאינם אזרחי ארה"ב.