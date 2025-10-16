הממשלה היפנית פרסמה בקשה רשמית ל-OpenAI להפסיק את השימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים באמצעות הכלי החדש שלה, Sora 2 - יוצר סרטוני וידאו מבוסס בינה מלאכותית שהושק בתחילת אוקטובר. הכלי, שמייצר קליפים באיכות HD באורך של 20 שניות בליווי סאונד, עורר סערה ברשתות החברתיות כשהחל להציף אותן סרטוני ווידאו המכילים דמויות אנימציה אהובות.

שר המדינה לאסטרטגיית קניין רוחני ובינה מלאכותית, מינורו קיוצ'י, הדגיש במסיבת עיתונאים רשמית כי "המנגה והאנימה (אנימציות יפניות) הן אוצרות שאינם ניתנים להחלפה - נכסי התרבות שיפן מתגאה בהם ברחבי העולם". לדבריו, הבקשה הוגשה על ידי מטה האסטרטגיה הלאומית לקניין רוחני של הממשלה, כחלק ממדיניות הגנה על היצירה היפנית מפני ניצול מסחרי לא מורשה.

השר מסאקי טאירה ממשרד הדיגיטל היפני קרא ל-OpenAI "לפעול מרצונם ולהתאים את פעילותם לחוק", אך הוסיף כי אם החברה לא תיעתר - הממשלה תשקול צעדים לפי חוק הבינה המלאכותית החדש, שנכנס לתוקף בספטמבר האחרון. החוק אינו קובע סנקציות ברורות אך מאפשר לממשלה לחקור מקרים של פגיעה בזכויות אזרחים ולנסח מנגנוני תגובה מערכתיים.

לחץ גובר מבפנים - ושתיקה מכיוון סן פרנסיסקו

בזמן שביפן גובר הלחץ מצד תעשיות התרבות והבידור, ב-OpenAI שומרים על עמימות. מנכ"ל החברה, סם אלטמן, התייחס לראשונה למשבר בפוסט שפרסם ב-4 באוקטובר, בו תיאר סרטוני דמויות שנוצרו ב-Sora כ"פאנפיקציה אינטראקטיבית" - ביטוי שעורר ביקורת חריפה בקרב יוצרי אנימה ומשפטנים. אלטמן הבטיח להעניק ליוצרים "שליטה מדויקת יותר" על השימוש בדמויותיהם, אך לא הציע צעדים ממשיים לעצירת ההפרות.

בתעשייה היפנית לא קונים את ההסברים. נינטנדו הדגישה בתגובה כי "תפעל בכל דרך נדרשת נגד הפרות זכויות יוצרים - גם אם מדובר בטכנולוגיית בינה מלאכותית". במקביל, חברות בולטות בתעשיית הבידור העולמית - בהן דיסני ויוניברסל - כבר נקטו צעדים משפטיים דומים נגד יוצרי תוכנות קודמות כמו Midjourney﻿ ו-Character.AI.

יפן מבקשת להוביל את הכללים החדשים

"העולם מתבונן ביפן," כתב חבר הפרלמנט אקיסה שיזאקי בהצהרה ברשת X (טוויטר), "אנו נושאים באחריות להוביל את קביעת הכללים בתחום זכויות היוצרים בעידן הבינה המלאכותית - במיוחד כמדינה שהפכה את האנימה, המשחקים והמוזיקה לנכס תרבותי עולמי".

המחלוקת סביב Sora 2 עשויה להפוך לתקדים משפטי בינלאומי: לראשונה, מדינה שלמה מאותתת כי לא תאפשר למודלים גנרטיביים להשתמש ביצירותיה ללא אישור. עבור יפן, זו אינה רק סוגיה משפטית - אלא מאבק על לבה של התרבות היפנית.