הלחץ עשה את שלו

דרמה ביפן: ראש הממשלה התפטר מתפקידו - וזו הסיבה

ראש ממשלת יפן הודיע היום כי הוא מתפטר מתפקידו, בעקבות לחץ פנימי במפלגה | ההסכם עליו חתמה יפן עם ארה"ב בלחץ של הנשיא טראמפ הוביל לעלייה בקריאות להתפטרותו וטענות כי חתם על הסכם כניעה עם ארה"ב (בעולם)

שיגרו אישיבה לצד הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

ראש ממשלת יפן, שיגרו אישיבה, הודיע היום (ראשון) על פרישתו מהתפקיד, לאחר שורת תבוסות כואבות בבחירות שאיבדו למפלגתו את הרוב בשני בתי הפרלמנט.

האיש שעמד פחות משנה בראש ממשלת יפן ובחזית מפלגת השלטון הליברלית-דמוקרטית, הודה במסיבת עיתונאים כי לחץ ציבורי גובר והמצב הכלכלי הקשה לא הותירו בידיו ברירה. לדבריו, הוא ימשיך למלא את תפקידו עד שתיבחר הנהגה חדשה.

מאז שנכנס לתפקידו, עליית יוקר המחיה עוררה זעם ציבורי רחב שהוביל לנסיגת התמיכה בקואליציה. גם ההסכם שחתם בשבוע שעבר עם נשיא ארצות הברית, , במטרה להפחית את נזקי המכסים שפגעו קשות בתעשיית הרכב היפנית, לא שיפר את מצבו הפוליטי.

"עברנו את המשוכה המרכזית עם החתימה על ההסכם, וזה הזמן להעביר את השרביט לדור הבא", אמר אישיבה בקול נרגש.

ההתפתחויות הפוליטיות טלטלו את השווקים: הין נחלש, ותשואות איגרות החוב ל-30 שנה זינקו לשיא וכעת מתכוננת המפלגה לקיום בחירות חירום פנימיות.

המהלך האחרון של אישיבה בתפקידו היה סיום ההסכם הכלכלי עם וושינגטון, במסגרתו התחייבה יפן להשקיע 550 מיליארד דולר בתמורה להקלה במכסים אמריקניים.

