מאוסטרליה ועד אירופה והודו - מדינות רבות מתגייסות להטלת מגבלות נרחבות על שימוש ברשתות חברתיות בקרב קטינים | בעוד הממשלות טוענות להגנה על בריאות הנפש של צעירים, חברות הטכנולוגיה מזהירות מפני פגיעה בפרטיות והגירה לפלטפורמות לא מפוקחות (טכנולוגיה)
בישראל, בה החוק מיושם ועישון במקומות ציבוריים כבר לא שכיח כבעבר, עדין האכיפה חלשה: 94% מהציבור נחשף לעישון במקומות ציבוריים | בעיר אחת לקחו את זה צעד קדימה ואסרו עישון בכל רחבי העיר באופן מוחלט,, כאשר העונש הוא קנס כספי (בעולם)
תשעה באב הוא לא רק יום של 'דתיים זו היסטוריה של עם שלם שלא ניתן למחוק או לשכח. היה חושך, חורבן, כאב, רעב וכלון. נקדים את המצפון לאחר התענית שיזכיר שלא זכרנו מספיק את החורבן * הכל מאחורי הקלעים של תשעה באב
שר החקלאות של דנרמק חתם על תקנה לפיה ייאסר לקיים שחיטה כשרה במדינה. התקנה החדשה תיכנס לתוקפה כבר ביום שני הקרוב. "זכויות בעלי החיים קודמות לזכויות דתיות" נימק השר הדני. איגוד הארגונים היהודים באיחוד האירופי: "שחיטה כשרה הינה מינימום בסיסי שנדרש לקיום חיי קהילה יהודיים" (עולם)
ראש הממשלה הפולני, התייחס היום לסוגיית איסור השחיטה הכשרה במדינה, ואמר כי אין לו כרגע כוונות לפעול להתיר שחיטה כשרה בפולין: "לא מתכננים פעילות חוקתית בנושא". כזכור, אמש זומן שגריר פולין בישראל לשיחת הבהרה במשרד החוץ, במהלכה הובהר לו כי ישראל מצפה שפולין תתקן את המעשה המעוות(תפוצות)
בשורה עצובה ליהדות בפולין: הפרלמנט דחה אמש (שישי) הצעה שנועדה לאפשר את המשך השחיטה הכשרה במדינה. המתנגדים להצעה טענו, כי השחיטה הכשרה גורמת סבל לבעלי החיים. סמנכ"ל מרכז רבני אירופה: "זוהי בשורה עצובה ליהדות פולין בפרט וליהדות אירופה בכלל, נפעל מול השלטונות" (בתפוצות)
לאחר שבשבוע שעבר נאסרה בעקבות תביעת 'אפל' מכירת ה'גלאקסי טאב 10.1', על ידי שופטת בית המשפט המחוזי לוסי קו, כעת, נאסרה גם מכירת מכשיר ה'גלאקסי נקסוס' בארה"ב. גם הפעם טוענת 'אפל' כי במכשיר מספר הפרות לפטנטים הרשומים על שמה. הבולט בינהם הוא איחוד תוצאות חיפוש מהאינטרנט ותוצאות חיפוש מהמכשיר עצמו - בממשק אחד • דיווח (דיגיטל)
הורים לתלמידים בתלמוד תורה בווילאמסבורג שבניו יורק, הופתעו לקבל בשבוע האחרון מכתב התראה כנגד הורים שישלחו את בניהם לבית הספר כשהם רוכבים על אופניים.
במכתב המוזר נכתב, כי תלמיד שיתפס רוכב על אופניים, יסולק מהתלמוד תורה. במכתב הדגישו שהתלמיד יסולק גם במידה והאופניים שאולים, ולא שייכים לתלמיד.
גדולי ישראל קבעו כי העלייה להר הבית בימינו כרוכה באיסור 'כרת', אלא שזה לא מפריע מסתבר, לעשרות יהודים שומרי תורה ומצוות, לעלות להר הבית - למרות האיסור החמור הכרוך בכך. צפו בתיעוד עלייה להר הבית מהיום, של ילדים מקייטנת שבי שומרון יחד עם רבותיהם (חדשות, חרדים)
"רציתי לומר לך אחד העם! שאתה לא לבד! אתה לא אחד העם, אתה כאחד העם! כל העם איתך ובדעותיך! מחזיקים אנו במסורת של שנים ודורות שלמים! האם אמותינו הקדושות והצנועות ידעו מזה פאה? האם אמותינו הצנועות ידעו מזה התועבה הגדולה הזו, שיש אנשים שמכשירים זאת?". תוכן גולשים