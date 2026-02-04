לפי דיווח של הפייננשל טיימס, קיים חשש כבד באירופה כי לווייני הריגול הרוסיים לוץ’-1 ולוץ’-2 יירטו אותות מלפחות תריסר לוויינים אירופיים, וסיפקו למוסקבה מידע רגיש על שליטה בלוויינים ואף יכולת לשבש או להשפיע על פעולתם.

גורמים אירופיים מסרו כי הלוויינים שנפגעו שוגרו לפני שנים, ללא מחשבים מתקדמים או הצפנה מודרנית, מה שהותיר נתוני פיקוד מסווגים חשופים ליירוט.

מאז שיגורו בשנת 2023, לוץ’-2 התקרב לפי הדיווחים ל־17 לוויינים אירופיים, מה שהגביר את החשש ששני לווייני לוץ’ מבצעים פעילות של איסוף מודיעין אותות. גורם מודיעין אירופי בכיר אמר לעיתון כי הלוויינים הרוסיים ממוקמים באזור בו הם מסוגלים ללכוד פקודות שאינן מוצפנות. לדבריו, מידע מסווג, כולל נתוני שליטה, עלול להישמר ולהיות מנוצל בהמשך לצורך שיבוש פעילות הלוויינים ואף להשמדתם.

סוכנויות חלל מערביות ציינו שוב ושוב כי לוץ’-1 ולוץ’-2 ביצעו תמרונים מסוכנים בקרבת לוויינים מרכזיים המשרתים את אירופה, בריטניה, אפריקה והמזרח התיכון. נורבר פוזן, אנליסט מסלולים בכיר בחברת Aldoria הצרפתית, הסביר כי גם אם הרוסים אינם מסוגלים לפענח את ההודעות, הם עדיין יכולים להפיק מהן מידע רב, כמו מיפוי אופן השימוש בלוויין וזיהוי מיקומן של תחנות על הקרקע.

מומחים מעריכים כי פעולות אלה הן חלק מדפוס רחב יותר של לוחמה היברידית רוסית באירופה, הכולל גם חבלה בכבלי תקשורת תת־ימיים, וכי הזירה החללית עלולה להפוך ליעד הבא.