מטוסי הקרב F-16 - צילום: חיל האוויר האמריקני | חשבון רשמי בסיס נליס בנבאדה מטוסי הקרב F-16 | צילום: צילום: חיל האוויר האמריקני | חשבון רשמי בסיס נליס בנבאדה 10 10 0:00 / 1:25 מטוסי הקרב F-16 ( צילום: חיל האוויר האמריקני | חשבון רשמי בסיס נליס בנבאדה )

בצעד אסטרטגי משמעותי, ממשלת פרו הודיעה היום (שלישי) על רכישת 24 מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-16 בלוק 70 מתוצרת "לוקהיד מרטין" האמריקנית. העסקה, שנאמדת במיליארדי דולרים, מסמנת את החידוש המערכתי הגדול ביותר של חיל האוויר הפרואני מזה עשרות שנים, ומהווה מפנה דרמטי במאזן הכוחות האזורי.

על פי דיווח בעיתון DIARIO EXPRESO, ההחלטה הגיעה לאחר תחרות ראש בראש מול מתחרות מצרפת ושוודיה. משרד ההגנה בלימה העדיף את הטכנולוגיה האמריקנית בזכות יכולות הרתעה מוכחות וזמינות גבוהה של חלקי חילוף ותחזוקה. המטוסים החדשים צפויים להעניק לפרו עליונות אווירית ברורה מול מדינות שכנות כמו ברזיל וקולומביה.

מטוס קרב F-16 טס גבוה מעל העננים ( צילום: שאטרסטוק )

לפי דיווח של ARMY RECOGNITION, המטוסים האמריקניים ניצחו בתחרות בזכות עמידות יוצאת דופן של 12,000 שעות טיסה, מה שמבטיח שירות מבצעי ארוך טווח עד אמצע המאה ה-21. יכולת זו קריטית במיוחד עבור מדינה עם קו חוף ארוך וגבולות מורכבים, הזקוקה ל"אגרוף פלדה" אווירי מהימן. טכולוגיה מבריקה: מיליוני זבובים מהונדסים הומטרו מהאוויר בגבול ארה"ב בני סולומון | 11:56 מעבר לרכישת מטוסים העסקה כוללת הרבה מעבר למטוסים עצמם. החוזים שנחתמו מקיפים הכשרות טייסים מתקדמות, עדכוני תוכנה שוטפים, ותמיכה טכנולוגית שתשאיר את המטוסים בחזית היכולות המבצעיות. המהלך מהדק באופן משמעותי את הקשרים הביטחוניים בין פרו לארצות הברית, ומעניק למדינה הדרום-אמריקנית מודרניזציה שמשאירה את יריבותיה האזוריות בפיגור טכנולוגי ניכר.

צבא פרו ( צילום: משרד ההגנה של פרו | חשבון רשמי )

כעת, כשהשמיים מעל פרו צפויים להיצבע בכחול-לבן-אדום אמריקני, המדינה בונה לעצמה כוח אווירי אמין שיבטיח את ביטחונה לדורות הבאים. העסקה מצטרפת למגמה אזורית רחבה יותר של מודרניזציה צבאית, כאשר מדינות דרום אמריקה משקיעות במערכות נשק מתקדמות כדי להתמודד עם אתגרי הביטחון של המאה ה-21.

יצוין כי בשנים האחרונות ניכרת מגמה של מדינות באזור לחזק את כוחן האווירי. רק לאחרונה רכשה עיראק מטוסי ראפאל צרפתיים בעסקה של מיליארדי דולרים, ואילו ארצות הברית אישרה עסקאות נשק ענק למדינות באזור המזרח התיכון. פרו, כך נראה, מצטרפת למרוץ החימוש האזורי בצעד נחוש שמעיד על רצינות כוונותיה.