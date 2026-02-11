כיכר השבת
הזוי: סגר דרמטי הוטל על שדה התעופה - בגלל בלון | צפו

גורם אמריקני אישר כי צבא ארצות הברית הפיל עצם שטס סמוך לנמל התעופה אל פאסו, אשר הוערך תחילה כרחפן זר אך התברר בהמשך כבלון | הזיהוי השגוי הוביל לסגירה מלאה של המרחב האווירי סביב נמל התעופה (בעולם)

שידור חי מהנמל בזמן הסגר
שידור חי מהנמל בזמן הסגר| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
שידור חי מהנמל בזמן הסגר (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

גורם אמריקני אישר לרשת פוקס ניוז כי צבא הפיל מוקדם יותר השבוע עצם שטס סמוך לאל פאסו, אשר הוערך תחילה כרחפן זר שחדר ממקסיקו אך התברר בהמשך כבלון מסיבה. הזיהוי השגוי הוביל לסגירה מלאה של המרחב האווירי סביב נמל התעופה באל פאסו.

נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, אמרה לאחר ההגבלות הזמניות שהטילה רשות התעופה הפדרלית כי לממשלתה אין מידע על פעילות רחפנים לאורך הגבול.

לדבריה, אם לרשות התעופה הפדרלית האמריקאית או לסוכנות אמריקנית אחרת יש מידע רלוונטי, ניתן לפנות ישירות לממשלת מקסיקו. היא הדגישה כי המרחב האווירי של המדינה לא נסגר, וציינה כי ארצה תבחן את הסיבות לסגירה הזמנית.

מתיחות מתמשכת

האירוע התרחש על רקע מתיחות ביטחונית מתמשכת והגברת הלחץ מצד ממשל טראמפ לשיתוף פעולה אזורי נגד קרטלים. שיינבאום שבה ודחתה הצעות אמריקניות להתערבות צבאית בשטח מקסיקו, והבהירה כי סוגיית הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של ארצה אינה עומדת למשא ומתן.

מוקדם יותר טען גורם בממשל האמריקני כי רחפנים של קרטלי סמים ממקסיקו חדרו לשטח האווירי של ארצות הברית וכי הופעלו אמצעי נגד. רשות התעופה הפדרלית האמריקאית הגבילה זמנית טיסות אל נמל התעופה באל פאסו וממנו בשל מה שהוגדר “סיבות ביטחוניות מיוחדות”, תחילה לפרק זמן חריג של עד עשרה ימים.

זמן קצר לאחר מכן הודיעו הרשויות כי המרחב נפתח מחדש וכי לא נשקפת סכנה לתעופה האזרחית.

בכירים בארצות הברית הזהירו בחודשים האחרונים כי קרטלי סמים מגבירים שימוש בכלי טיס בלתי מאוישים לצורכי תצפית, תיאום הברחות ואיסוף מודיעין לאורך הגבול עם ארה"ב.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

