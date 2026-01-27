כזה עוד לא ראיתם: הזמר ליפא שמלצר, שטס עם קבוצת בחורים רווקים למסע תפילה בציונו של רבי ישעיה'לה מקרסטיר שבהונגריה, שבר את משקפיו היוקרתיות על הציון הקדוש, כסגולה למציאת זיווג עבור הבחורים.

בשיחה עם 'כיכר השבת' סיפר ליפא שמלצר: "כתוב שכאשר נשברת זכוכית מגיעה שמחה, שוברים דבר יקר שלא כל אחד יכול לקנות וזוהי סגולה שבחורים רווקים יזכו למצוא זיווג".

בהמשך דבריו סיפר: "התפללתי מעומק הלב ושברתי את משקפיי היוקרתיות כסגולה עבור אותם בחורים רווקים שבאו להתפלל אצל הצדיק שפועל ישועות".