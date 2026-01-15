בנווה אילן יו"ר המועצה הדתית השיא את בנו, כולם באו לברך | צפו בגלריה הרב נהוראי לחיאני יו"ר המועצה הדתית בצפת, חיתן אמש (רביעי) את בנו באולמי 'קדמא' בנווה אילן, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור | צפו בגלריה של יעקב כהן (ברנז'ה)

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 20:19