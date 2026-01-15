כיכר השבת
בנווה אילן

יו"ר המועצה הדתית השיא את בנו, כולם באו לברך | צפו בגלריה

הרב נהוראי לחיאני יו"ר המועצה הדתית בצפת, חיתן אמש (רביעי) את בנו באולמי 'קדמא' בנווה אילן, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור | צפו בגלריה של יעקב כהן (ברנז'ה)

(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד באנשים

ציונות במיטבה

|

רגע של אחדות

||
14

מפגש חיזוק במיאמי 

|

המהפך של המגישה והזמר

||
10

"ראיתי את המוות"

||
8

"החצי שלי בגוף וברוח"

||
10

מסיבה בהפתעה

||
3

יומן מסע

||
9

מכל גווני הקשת

|

ילד פלא

||
6

עם הראשון לציון

||
4

קול ששון וקול שמחה

||
17

תיעוד ענק

||
4

תיעוד ענק

||
14

עם בן החברותא של מרן

||
11

קידשה שם שמים

||
2

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר