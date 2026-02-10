בשורות משמחות בקהילת המשפטנים החרדית בירושלים: עו"ד אבי אטיאס, דמות מוכרת ומוערכת בלשכה והעומד בראש סיעת 'הלכה למעשה', מונה רשמית לתפקיד יו"ר ועדת האתיקה של מחוז ירושלים.

המינוי מגיע עם סיום כהונתו של עו"ד אברהם אברמן (שותף מנהל ב'ש. פרידמן, אברמזון ושות''), שזכה להערכה עמוקה על פועלו במסירות וביושרה לחיזוק אמות המידה המקצועיות במחוז. ועד המחוז, בראשות ארז צ'צ'קס, הביע תודה מיוחדת לעו"ד אברמן על תרומתו הערכית ושיקול דעתו לאורך שנות כהונתו.

כעת עובר השרביט לעו"ד אטיאס, המביא עמו ניסיון עשיר ופעילות ענפה ביוזמות המחוז. אטיאס, המייצג את קולם של עורכי הדין החרדים והדתיים, נכנס לתפקיד "שומר הסף" – תפקיד הדורש שילוב נדיר של רגישות ציבורית ומקצועיות ללא פשרות.

אטיאס הציג את השקפת עולמו והדגיש "ועדת האתיקה נועדה למלא תפקיד כפול: להגן בנחישות על כבוד המקצוע ולטפל בעורכי דין הפוגעים בו, ובמקביל להגן על עורכי דין מפני תלונות סרק המשמשות לעיתים ככלי לחץ פסול. מניסיוני רב־השנים בוועדה כחבר ועדה ולאחר מכן כמ"מ יו"ר, נדרש כיום להתאים את עבודתה למציאות המשתנה ולקצב ההתפתחויות, תוך חיזוק אמון הציבור ואמון עורכי הדין במערכת האתיקה".

בועד המחוז ציינו כי הם בטוחים ביכולתו להוביל את הוועדה ברוח של שירות ציבורי ומחויבות לערכי היסוד של המקצוע.

לצד מינויו של עו"ד אטיאס, התחדשה הוועדה בחברים חדשים: עו"ד בסאם אסעד ועו"ד גלית אליפור, שיצטרפו לחברי הוועדה הממשיכים לכהונה נוספת: עו"ד צליל בראשי-זכריה, עו"ד שפרה גיטלמן, עו"ד מואייד מיעארי, עו"ד מוחמד אבו-קטיש והשופטת (בדימוס) דלית גילר.

עבור סיעת 'הלכה למעשה', מדובר בעליית מדרגה משמעותית ובהכרה בכוחה וביכולותיה של הנציגות החרדית בלשכה, הפועלת למען עורכי הדין החרדים והדתיים.