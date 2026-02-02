טקס קביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבע של משרד החוץ (צילום: משרד החוץ)
במשרד החוץ בירושלים התקיים היום (שני) טקס מיוחד ומרומם של קביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבע של משרד החוץ. שר החוץ גדעון סער יחד עם רב הכותל והממונה על המקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ קבעו מזוזה וחנכו את בית הכנסת.
באירוע המרגש והמיוחד, בו השתתפו מאות מעובדי המשרד נשאו השניים דברים, לאחר מכן בתהלוכה חגיגית הכניסו ארבעה ספרי תורה לבית הכנסת החדש.
שר החוץ גדעון סער והרב רבינוביץ׳ נשאו דברים באירוע על החשיבות בחיבור למסורת ולשורשים ועל הסמליות בפתיחת בית הכנסת החדש דווקא בט״ו בשבט, ראש השנה לאילנות, המסמל את החיבור והשורשים.
