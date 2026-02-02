מאות עובדים השתתפו בטקס מרגש: שר החוץ ורב הכותל קבעו מזוזה וחנכו את בית הכנסת החדש במשרד החוץ במשרד החוץ בירושלים התקיים היום טקס מיוחד ומרומם של קביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבע של המשרד | שר החוץ גדעון סער יחד עם רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ קבעו מזוזה וחנכו את בית הכנסת | באירוע בו השתתפו מאות מעובדי המשרד נשאו השניים דברים, לאחר מכן בתהלוכה חגיגית הכניסו ארבעה ספרי תורה לבית הכנסת החדש (ברנז'ה)

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 13:55