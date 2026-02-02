כיכר השבת
בטקס מרגש: שר החוץ ורב הכותל קבעו מזוזה וחנכו את בית הכנסת החדש במשרד החוץ

במשרד החוץ בירושלים התקיים היום טקס מיוחד ומרומם של קביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבע של המשרד | שר החוץ גדעון סער יחד עם רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ קבעו מזוזה וחנכו את בית הכנסת | באירוע בו השתתפו מאות מעובדי המשרד נשאו השניים דברים, לאחר מכן בתהלוכה חגיגית הכניסו ארבעה ספרי תורה לבית הכנסת החדש (ברנז'ה)

טקס קביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבע של משרד החוץ (צילום: משרד החוץ)

במשרד החוץ בירושלים התקיים היום (שני) טקס מיוחד ומרומם של קביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבע של משרד החוץ. שר החוץ יחד עם רב הכותל והממונה על המקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ קבעו מזוזה וחנכו את בית הכנסת.

באירוע המרגש והמיוחד, בו השתתפו מאות מעובדי המשרד נשאו השניים דברים, לאחר מכן בתהלוכה חגיגית הכניסו ארבעה ספרי תורה לבית הכנסת החדש.

שר החוץ גדעון סער והרב רבינוביץ׳ נשאו דברים באירוע על החשיבות בחיבור למסורת ולשורשים ועל הסמליות בפתיחת בית הכנסת החדש דווקא בט״ו בשבט, ראש השנה לאילנות, המסמל את החיבור והשורשים.

טקס קביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבע של משרד החוץ (צילום: משרד החוץ)
טקס קביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבע של משרד החוץ (צילום: משרד החוץ)
טקס קביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבע של משרד החוץ (צילום: משרד החוץ)

