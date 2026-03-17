שר החוץ גדעון סער אירח היום (שלישי) בירושלים את שר החוץ של אסטוניה מרגוס צחקנה, שהגיע לישראל בהזמנת השר סער לביקור סולידריות בעיצומו של מבצע שאגת הארי.

שר החוץ סער פתח בנובמבר האחרון לראשונה את שגרירות ישראל בטאלין, בירת אסטוניה. תחילה נפגשו השרים בארבע בעיניים ולאחר מכן קיימו פגישה מורחבת בהשתתפות הצוותים. בתום הפגישות, ערכו השרים מסיבת עיתונאים משותפת.

שר החוץ של אסטוניה מרגוס צחקנה אמר: ״אסטוניה והעם הישראלי מאוד דומים בתפיסת עולמם. אנחנו קטנים במספרים, אך לא ברוח החירות שלנו. רוב האסטונים רוכשים אמון אמיתי לישראל. אמנם קיבלנו עצמאות ב-1991, אך כוחות רוסים נשארו בשטח אסטוניה עד 1994, ואף אחד לא באמת מכר לנו נשק. ממשלת ישראל הייתה הראשונה והיחידה שנתנה אמון בממשלתנו שנולדה מחדש, באותו זמן שבו הכוחות הרוסיים עדיין היו בשטחנו. לא היו אז דיבורים על חברות בנאט”ו או באיחוד האירופי וכדומה. אתם מכרתם לנו רובי גליל ועוזי. לכן מדובר בזיכרון בעל משמעות עמוקה עבורנו. אבל זה לא היה רק עניין של נשק, אלא עניין של אמון. הנקודה היא שכל אחד באסטוניה עדיין זוכר את העובדה הזו. ייתכן שאינכם מכירים זאת בציבור הישראלי, אך זה חשוב עבורנו".

לדבריו: "תוכניות הגרעין והטילים של איראן, תמיכתה בארגוני טרור ושיתוף הפעולה שלה עם רוסיה במלחמת התוקפנות נגד אוקראינה מהווים כולם איומים חמורים על הביטחון האזורי והעולמי. אסטוניה תומכת במאמצים של ישראל וארצות הברית להבטיח שאיראן לא תוכל להוות איום".

עוד הוא אמר: "אסטוניה מגנה את התקפותיה של איראן נגד שכנותיה שלא היו מעורבות במלחמה, כולל תקיפות נגד יעדים אזרחיים, ומביעה סולידריות עם הנפגעים. לכל המדינות יש את הזכות להגן על עצמן בהתאם לחוק הבינלאומי. יחד עם זאת, מאמצים למניעת הסלמה נוספת נותרים חיוניים. אנו שבים ומדגישים את חשיבות השותפות של אסטוניה וישראל ואת שיתוף הפעולה בינינו בתחומים כמו חדשנות. גם שיתוף הפעולה הביטחוני המתפתח ממשיך להעמיק. פתיחת שגרירות ישראל בטאלין לפני ארבעה חודשים בלבד, בנובמבר האחרון, כבר חיזקה את שותפותנו. אז תודה לך, גדעון, ידידי, על מערכת היחסים הזו. ובשם העם האסטוני אני אומר שהקשר והידידות הזו יימשכו לעד״.