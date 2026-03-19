הסופרת נועה ירון דיין, שבנה נתן נפצע השבוע במהלך לחימה בלבנון, פרסמה היום (חמישי) פוסט מרגש

"אני אחרי ארבעה ימים שהתארכו ליום אחד ארוך ארוך", כתבה. "יום מלא חרדה, דמעות, הודיה מטורפת, שוב דמעות, שיחה עם כירורג, אורטופד, פסיכולוג, שוב דמעות…. "מחשבות בלופים ארוכים, מעבירה בראש את הדקות הקשות, את הפחד, את דפיקות הלב, את הנסיעה בלילה לנהריה עם האזעקות, בלי לדעת מה בדיוק אני אפגוש… מעבירה שוב ושוב בראש את התמונות שאני לא אשכח. את הדם על הסדינים, ואת הפנים היפות של הילד שלי ששכב שם. "חושבת על מה ששמעתי כאן, השחזורים, החברים שלו שבאו אחד אחד להגיד שהם בלכל לא מבינים איך הוא בחיים… ואיך הדרך שבה הוא פעל בזמן אמת הצילה עוד חברים… לאט לאט ההבנה חודרת לי להכרה: קרה לנו נס מטורף". היא הוסיפה: "יקח זמן, ושיקום, וטיפול, אבל היה יכול להיות אחרת… מילימטר לכאן או לכאן…לא משהו שאמא יכולה לחשב כדי להגן על הילד שלה מפניו… היום ראש חודש ניסן… זמן של ניסים לכל עם ישראל. זמן של התחלה חדשה. זמן של גאולה…

( צילום: אינסטגרם )

"היום גם חל יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב שהבטיח שביום ההולדת שלו, הוא זה שמחלק מתנות. כל כך הרבה פעמים הייתי אצלו, אמרתי תיקון הכללי והתחננתי ככה: בבקשה ריבונו של עולם, אל תשתמש בתפילה הזאת לכלום! תשאיר אותה בשמיים, וכשיבוא רגע רע, שיעמוד להם לזכות ויעזור להם להינצל…

"היום אני אומרת מזמור לתודה, ומדליקה נר לרבי נחמן, ויודעת שידו היתה בנס הזה… תודה ריבונו של עולם. תודה צדיק יסוד עולם. אני באה אליך עוד חודש וחצי להודות על הנס… מזמינה אתכן להדליק היום נר , ולהצטרף אלי במאי".

היא חתמה: "תודה על התפילות, הרגשתי אתכם ואתכן חזק איתי. סליחה שלא חזרתי לאף אחד. הייתי בקיפאון ועכשיו אין לי מושג מאיפה להתחיל… איזה עם יש לי, איזה אבא יש לי, איזה צדיק יש לי, תודה על הכל, אוהבת אתכם, אסירת תודה, עם ישראל חי".