מזל טוב: איציק אוחנה, כתב הברנז'ה של כיכר השבת, התארס

סימן טוב ובמזל טוב: איש התקשורת איציק אוחנה, בן 28, כתב הברז'ה של כיכר השבת ומבעלי עמוד הבידור "הרבנית", המוביל במגזר החרדי ולא רק, התארס היום (ראשון), עם הכלה חני פחימה מפתח תקווה, בת 27, בשעה טובה ומוצלחת.

הכלה היא בתו של הרב בנימין פחימה ראש מוסדות 'תורה וחסד' בבני ברק ונכדתו של הגאון הרב מכלוף פחימה זצ"ל.

בטקס מרגש ומצומצם, שנערך במרפסת מול הכותל המערבי, שריד בית המקדש, הוא חגג את רגעי אירוסיו.

במקום נכחו קבוצה של חבריו ומכריו, בהם אושיות תקשורת וחברים לעבודה, ששמחו בשמחתו ורקדו עמו מול שריד בית המקדש. בהמשך הערב יחגוג אוחנה את ה"ווארט" עם מוזמנים מכל הארץ.

איציק אוחנה החל את דרכו בעולם התקשורת בשנת 2015 כמגיש ב'קווי נייעס', במקביל עבד כ-4 שנים ככתב ועורך באתר 'בחדרי חרדים', בשנת 2019 עבר לשמש ככתב בידור וסלבס ומפיק באתר 'כיכר השבת'.

בשנת 2020 ייסד את עמוד הבידור הפופולרי במגזר 'הרבנית של אינסטגרם'.

אוחנה מסקר כאן בכיכר השבת את כל האירועים בברנז'ה החרדית, שמחים ופחות שמחים כאחד. הוא חתום בין היתר על המדור הפופולרי הוותיק זופניק, שמושך אליו עשרות אלפי גולשים בכל שבוע.

מערכת 'כיכר השבת' מאחלת לאיציק היקר שיזכה יחד עם כלתו להקים בית נאמן בישראל, בניין עדי עד, ויזכה לחיים מאושרים ושמחים בכל המובנים.

בורא עולם בקניין השלם זה הבניין.