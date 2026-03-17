כיכר השבת
סופה של  תקופה - בשידור חי

אחרי 8 שנים ושידור מנצח: דנה ורון עוזבת את "קול ברמה"

דנה ורון, מהקולות הנשיים הבולטים והמשפיעים ביותר ברדיו החרדי, הדהימה השבוע את המאזינים כשהודיעה על פרישה מרדיו 'קול ברמה' |אחרי 8 שנות שידור, ורון נפרדת מהבית המקצועי שלה בטונים מרגשים. צפו בתיעוד: הרגעים האחרונים באולפן והמסר המפתיע למאזינות (ברנז'ה)

אולפני קול ברמה
אשת התקשורת והמגישה הפופולרית דנה ורון הטילה השבוע פצצה בעולם הרדיו, כשהודיעה על פרישתה מתחנת 'קול ברמה'. ורון, שהפכה לאחד הקולות הנשיים המזוהים ביותר עם התחנה, נפרדת לאחר קרוב לעשור של הגשת תוכניות נשים ודיונים אקטואליים בשידור חי.

"חוויה ושליחות משותפת"

בפוסט פרידה מרגש וברגעי שידור אחרונים שתיעדו את הפרידה מהצוות, סיכמה ורון את הקריירה הענפה שלה בתחנה: "נפרדו דרכינו, זו הייתה חוויה ושליחות משותפת". ורון הודתה למאזינות שליוו אותה לאורך השנים והדגישה את החשיבות של הבמה שניתנה לקול הנשי במגזר.

