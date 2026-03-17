אחרי 8 שנים ושידור מנצח: דנה ורון עוזבת את "קול ברמה"

אשת התקשורת והמגישה הפופולרית דנה ורון הטילה השבוע פצצה בעולם הרדיו, כשהודיעה על פרישתה מתחנת 'קול ברמה'. ורון, שהפכה לאחד הקולות הנשיים המזוהים ביותר עם התחנה, נפרדת לאחר קרוב לעשור של הגשת תוכניות נשים ודיונים אקטואליים בשידור חי.

"חוויה ושליחות משותפת"

בפוסט פרידה מרגש וברגעי שידור אחרונים שתיעדו את הפרידה מהצוות, סיכמה ורון את הקריירה הענפה שלה בתחנה: "נפרדו דרכינו, זו הייתה חוויה ושליחות משותפת". ורון הודתה למאזינות שליוו אותה לאורך השנים והדגישה את החשיבות של הבמה שניתנה לקול הנשי במגזר.