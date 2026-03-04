מבצע ״כנפי ארי״ - שנועד להחזיר את הישראלים שנתקעו בחו"ל בשל תחילת מבצע שאגת הארי, יוצא לדרך, לאחר שחברי הממשלה אישרו זאת לפני זמן קצר (רביעי, פורים) במשאל טלפוני דחוף.

פרטי המבצע לו הוקצו חמישה מיליון שקלים יעבוד דרך מפקדת אלון של פיקוד העורף וייקחו בו חלק 150 חיילים.

נציגי ממשלה יחד עם נציגי פיקוד העורף יקבעו קריטריונים שוויוניים לתת קדימות לישראלים במקרים חריגים, במקרים וולנטרים.

ההגעה לישראל לא תתבצע רק דרך טיסות לישראל, וייבחנו אופציות נוספות של הגעה, כמו דרך היום ודרך היבשה, כאשר יורחבו השעות של הפעילות במעברים היבשתיים, דרך מצרים וירדן.

על פי הידוע עד כה, הממשלה לא צפויה לממן כרטיסי נוסעים למבקשים לחזור והפעילות תתבסס על חברות מסחריות.

במהלך מבצע שאגת הארי, נרשמה תנועה ערה של נוסעים במעברי הגבול היבשתיים: בגין (טאבה), רבין (ערבה) ונהר הירדן. מרבית הנכנסים לישראל בתקופה זו הם אזרחים ישראלים ששבו ארצה דרך המעברים היבשתיים.

להלן נתוני התנועה במעברים

מעבר הגבול בגין (טאבה):

נכנסו לישראל 5,739 נוסעים

יצאו מישראל 9,180 נוסעים

מעבר הגבול רבין (ערבה):

נכנסו לישראל 2,863 נוסעים

יצאו מישראל 3,147 נוסעים

מעבר הגבול נהר הירדן:

נכנסו לישראל 772 נוסעים

יצאו מישראל 2,574 נוסעים

בסך הכול, בין התאריכים 28.2–3.3, נכנסו לישראל כ-10,000 נוסעים דרך שלושת המעברים היבשתיים המצוינים לעיל, וכן יצאו מישראל כ-15,000 נוסעים.