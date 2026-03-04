כיכר השבת
15 אלף נכנסו עד כה

מבצע 'כנפי ארי' - להחזרת עשרות אלפי הישראלים שתקועים בחו"ל יצא לדרך - אלו הפרטים

הממשלה אישרה לפני זמן קצר במשאל טלפוני דחוף, את המבצע המכונה 'כנפי ארי', מבצע שנועד להחזיר את אלפי הישראלים שנתקעו מחוץ לישראל בשל פרוץ מלחמת שאגת הארי | בנוסף, אלו הנתונים של הישראלים שנכנסו עד כה לישראל (חדשות תחבורה)

טיסת אל על נוחתת בנמל התעופה בן גוריון (צילום: יוסי אלוני / Flash90)

מבצע ״כנפי ארי״ - שנועד להחזיר את הישראלים שנתקעו בחו"ל בשל תחילת , יוצא לדרך, לאחר שחברי הממשלה אישרו זאת לפני זמן קצר (רביעי, פורים) במשאל טלפוני דחוף.

פרטי המבצע לו הוקצו חמישה מיליון שקלים יעבוד דרך מפקדת אלון של פיקוד העורף וייקחו בו חלק 150 חיילים.

נציגי ממשלה יחד עם נציגי פיקוד העורף יקבעו קריטריונים שוויוניים לתת קדימות לישראלים במקרים חריגים, במקרים וולנטרים.

ההגעה לישראל לא תתבצע רק דרך טיסות לישראל, וייבחנו אופציות נוספות של הגעה, כמו דרך היום ודרך היבשה, כאשר יורחבו השעות של הפעילות במעברים היבשתיים, דרך מצרים וירדן.

על פי הידוע עד כה, הממשלה לא צפויה לממן כרטיסי נוסעים למבקשים לחזור והפעילות תתבסס על חברות מסחריות.

במהלך מבצע שאגת הארי, נרשמה תנועה ערה של נוסעים במעברי הגבול היבשתיים: בגין (טאבה), רבין (ערבה) ונהר הירדן. מרבית הנכנסים לישראל בתקופה זו הם אזרחים ישראלים ששבו ארצה דרך המעברים היבשתיים.

להלן נתוני התנועה במעברים

מעבר הגבול בגין (טאבה):

נכנסו לישראל 5,739 נוסעים

יצאו מישראל 9,180 נוסעים

מעבר הגבול רבין (ערבה):

נכנסו לישראל 2,863 נוסעים

יצאו מישראל 3,147 נוסעים

מעבר הגבול נהר הירדן:

נכנסו לישראל 772 נוסעים

יצאו מישראל 2,574 נוסעים

בסך הכול, בין התאריכים 28.2–3.3, נכנסו לישראל כ-10,000 נוסעים דרך שלושת המעברים היבשתיים המצוינים לעיל, וכן יצאו מישראל כ-15,000 נוסעים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר