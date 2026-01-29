כיכר השבת
התוועדות חריגה לכבוד הרבי: ינון מגל, עמית סגל, טופז לוק ויונתן אוריך 

בהתוועדות ייחודית שנערכה בבית שליח חב"ד בקטמון-המושבה בירושלים הרב אור זיו, אמרו לחיים זה לצד זה לרגל י' שבט - העיתונאים הבכירים עמית סגל, ינון מגל ושרון גל, לצד יועצי נתניהו טופז לוק ויונתן אוריך | צפו בתיעוד (ברנז'ה)

ההתוועדות, הערב (צילום: באדיבות המצלם)

צמרת העיתונאים בישראל, לצד יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו ואישי ציבור נוספים, התכנסו הערב (בין רביעי לחמישי) בירושלים להתוועדות ייחודית, שבה לא דיברו על פוליטיקה אלא על יהדות, לציון י' בשבט, יום ההילולא של הרבי הריי"צ הקודם מליובאוויטש ויום עלותו על כס נשיאות חב"ד של הרבי מליובאוויטש זי"ע.

ההתוועדות נערכה בביתו של הרב אור זיו, שליח חב"ד במושבה בירושלים. עם הנוכחים בהתוועדות נמנו העיתונאים עמית סגל, ינון מגל, שרון גל; יועציו של ראש הממשלה טופז לוק ויונתן אוריך, יו״ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות ועוד, לצד קהילת בית חב״ד המקומי.

‏יונתן אוריך צייץ הלילה: ״אני מנסה לכתוב ומוחק כל מה שכתבתי, אז אנסה שוב ואולי אמחק תכף. היום לפני 75 שנה הרבי מליובאוויטש נכנס לתפקידו. אבל הוא לא מונה לפני 75 שנה. הוא מונה לפני עשר דקות, ובעוד חמש דקות, ולפני רבע שעה, ובעוד שעתיים.

״הייתי הערב בהתוועדות יא שבט אצל הרב אור זיו יחד עם חברים טובים, ואני לא מצליח להכיל געגוע למי שכל כך נוכח בחיים. אז צייצתי בסוף וזה לא אומר כלום״.

(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)

