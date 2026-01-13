כיכר השבת
ציונות במיטבה

"המערכת כולה לצדך": המסבירן הישראלי לעולם נפגש עם שרי ההמשלה שהודו לו על פעילותו

אוראל אספרמוס, צעיר ישראלי המתגורר בשנים האחרונות בחו״ל, שהפך מאז מתקפת ה־7 באוקטובר לאחת הדמויות הבולטות במאבק ההסברתי של ישראל בזירה הבינלאומית, ואף הקים חוות שרתים שמפעילה עשרות אלפי בוטים שפעילים ברשת ומגיבים לאנטישמיות כלפי ישראל, נפגש עם בכירים במערכת הפוליטית והציבורית בישראל שהודו לו על פעילותו המבורכת (בארץ)

אוראל עם השר בן גביר

ציונות במיטבה: אוראל אספרמוס, צעיר ישראלי בן 34, המתגורר בשנים האחרונות בחו״ל, הפך מאז מתקפת ה־7 באוקטובר לאחת הדמויות הבולטות במאבק ההסברתי של ישראל בזירה הבינלאומית.

בשנתיים האחרונות השקיע אוראל עשרות מיליוני שקלים לטובת פעילות הסברתית רחבת היקף למען מדינת ישראל. בצעד תקדימי, אוראל הקים חוות שרתים שמפעילה עשרות אלפי בוטים שפעילים ברשת ומגיבים לאנטישמיות כלפי ישראל.

אוראל עם שר האוצר

היום נפגש אוראל עם בכירים במערכת הפוליטית והציבורית בישראל, בהם השר לביטחון לאומי ושר האוצר בצלאל סמוטריץ, לצד חברי כנסת נוספים. הבכירים הודו לו על פעילותו יוצאת הדופן והבהירו: ״אנחנו עומדים מאחוריך, נסייע ככל שניתן מדינת ישראל תגבה אותך ואנחנו מעריכים את העבודה שלך״. עוד הוסיפו: ״המערכת כולה תעמוד לצדך״.

לדבריו, "קטאר עוקפים אותנו בכספים שהם משקיעים בארה״ב ובאירופה כדי לעודד אנטישמיות ולהשפיע על דעת הקהל".

"אנחנו נלחמים בזה ונותנים קונטרה מהצד השני. ישראל מנצחת בשדה הקרב הצבאי אבל בהסברה אנחנו עדיין מאחור. אם לא נפעל במהירות, הדור הבא בארה״ב יגדל להיות שונא ישראל", הוא אומר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באנשים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר