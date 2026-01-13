אוראל עם השר בן גביר

ציונות במיטבה: אוראל אספרמוס, צעיר ישראלי בן 34, המתגורר בשנים האחרונות בחו״ל, הפך מאז מתקפת ה־7 באוקטובר לאחת הדמויות הבולטות במאבק ההסברתי של ישראל בזירה הבינלאומית.

בשנתיים האחרונות השקיע אוראל עשרות מיליוני שקלים לטובת פעילות הסברתית רחבת היקף למען מדינת ישראל. בצעד תקדימי, אוראל הקים חוות שרתים שמפעילה עשרות אלפי בוטים שפעילים ברשת ומגיבים לאנטישמיות כלפי ישראל.

אוראל עם שר האוצר

היום נפגש אוראל עם בכירים במערכת הפוליטית והציבורית בישראל, בהם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ, לצד חברי כנסת נוספים. הבכירים הודו לו על פעילותו יוצאת הדופן והבהירו: ״אנחנו עומדים מאחוריך, נסייע ככל שניתן מדינת ישראל תגבה אותך ואנחנו מעריכים את העבודה שלך״. עוד הוסיפו: ״המערכת כולה תעמוד לצדך״. לדבריו, "קטאר עוקפים אותנו בכספים שהם משקיעים בארה״ב ובאירופה כדי לעודד אנטישמיות ולהשפיע על דעת הקהל".

"אנחנו נלחמים בזה ונותנים קונטרה מהצד השני. ישראל מנצחת בשדה הקרב הצבאי אבל בהסברה אנחנו עדיין מאחור. אם לא נפעל במהירות, הדור הבא בארה״ב יגדל להיות שונא ישראל", הוא אומר.