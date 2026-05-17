עם פתיחתו של חודש סיוון, חודש מתן תורה, עלתה הבוקר תוכנית נוספת של "דבר ראשון" בהגשת משה מנס וישראל מאיר. התוכנית היום נעה בין בשורות המלחמה בדרום, דרך סוגיות חינוכיות בוערות, ועד לאזהרה חריגה של רבני השכונות בירושלים בעקבות גל הצתות מסוכן.

המרא דאתרא באזהרה חמורה: "להתקשר למשטרה" בפתח התוכנית הובא מכתב שהתפרסם בבתי הכנסת בשכונת נאות הפסגה בו נכתב: בשמו של של מורינו המרא דאתרא, הגאון רבי שלמה פוזן שליט"א. חברו - יש להזהירו בתכלית האיסור. במידה והילד ממשיך או חוזר ושונה, יש להתקשר למוקד 100 ולמסור את פרטיו ואת כתובת הוריו". להזכירכם, בשבוע שעבר התפרסם מכתבו הכואב של מפקד הכבאות בירושלים, דוד סרור, שפנה להורים החרדים בבקשה לעצור את הילדים המבעירים אש ומפריעים לכבאים בעבודתם: "זה שובר אותי לעמוד שם. יום אחד כבאי לא יחזור הביתה – ואתם תדעו למה". אב החטוף חושף: זה מה שאמר עד א-דין אל חדאד לבנות שהיו בשבי דניאל הרץ | 13:50

חיסול "מספר 1" בעזה: האם זה מה שיביא את השינוי?

בגזרת המלחמה, צה"ל הודיע על חיסולו של עז א-דין אל-חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה. אל-חדאד, שהיה מטרה מרכזית ודובר עברית רהוטה, חוסל בתוך דירת מסתור באמצעות כטב"מים ומטוסי קרב.

בשיחה עם ד"ר יחיאל שבי, ניתחו המגישים האם החיסולים הממוקדים אכן משנים את המציאות:

המשל והנמשל: ד"ר שבי המשיל את החיסולים למדביר שמתגאה שחיסל את "בכירי הג'וקים" בזמן שהבית עדיין מלא בהם. לטענתו, חיסול הוא חשוב ליכולת הפיקוד והשליטה, אך הוא אינו פתרון סופי.

"מה שכואב לאומה המוסלמית זה אדמה. ברגע שאתה פוגע להם בקרקע וביכולת לחיות בריבונות, הם מבינים שאיתך לא מתעסקים", הסביר שבי. המשט הטורקי: לקראת הגעת משט הספינות מטורקיה, הציע שבי גישה תקיפה: "אם נכניס את האנשים הללו לשדה תימן ולא נשחרר – הם יבינו שבעל הבית השתגע".

נתונים מזעזעים במערכת החינוך

דו"ח חדש של ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה) מציג תמונה עגומה על הישגי התלמידים בישראל:

מדעים: רק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו ביעדים.

בלשכת שר החינוך יואב קיש הגיבו בחריפות לנתונים, וטענו כי מדובר בניסיון לנהל קמפיין פוליטי מטעה וכי יש חשש לפגיעה במהימנות התוצאות.

גזירות והטבות האוצר

במהלך התוכנית נחשפה התוכנית הרב-שנתית של משרד האוצר ל-2027, הכוללת צעדים כלכליים משמעותיים:

העלאת גיל הפרישה ל-70.ביטול הפטור ממע"מ באילת. שינויים בהפרשות לפנסיה.

רץ ברשת: נשקים באולפן וסחיטה בלשכת עורכי הדין