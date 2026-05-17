כיכר השבת
דבר ראשון | התוכנית המלאה

המרא דאתרא נחרץ: יש להתקשר למשטרה ולמסור את שם הילד וכתובת הוריו

ירי חי בנשק בתוך אולפן החדשות האירני | מי חושב שמדובר בפיצוץ שגרתי בבסיס הצבאי ליד בית שמש? |שיאן התביעות הייצוגיות עומד לאבד את רשיון עריכת הדין? | על רקע גל הצתות בערים החרדיות, מכתב בשמו של הרב שלמה פוזן | החינוך הישראלי כושל בכל מדד (דבר ראשון)

עם פתיחתו של חודש סיוון, חודש מתן תורה, עלתה הבוקר תוכנית נוספת של "" בהגשת משה מנס וישראל מאיר. התוכנית היום נעה בין בשורות המלחמה בדרום, דרך סוגיות חינוכיות בוערות, ועד לאזהרה חריגה של רבני השכונות בירושלים בעקבות גל הצתות מסוכן.

המרא דאתרא באזהרה חמורה: "להתקשר למשטרה"

בפתח התוכנית הובא מכתב שהתפרסם בבתי הכנסת בשכונת נאות הפסגה בו נכתב: בשמו של של מורינו המרא דאתרא, הגאון רבי שלמה פוזן שליט"א. חברו - יש להזהירו בתכלית האיסור. במידה והילד ממשיך או חוזר ושונה, יש להתקשר למוקד 100 ולמסור את פרטיו ואת כתובת הוריו".

להזכירכם, בשבוע שעבר התפרסם מכתבו הכואב של מפקד הכבאות בירושלים, דוד סרור, שפנה להורים החרדים בבקשה לעצור את הילדים המבעירים אש ומפריעים לכבאים בעבודתם: "זה שובר אותי לעמוד שם. יום אחד כבאי לא יחזור הביתה – ואתם תדעו למה".

חיסול "מספר 1" בעזה: האם זה מה שיביא את השינוי?

בגזרת המלחמה, צה"ל הודיע על חיסולו של עז א-דין אל-חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה. אל-חדאד, שהיה מטרה מרכזית ודובר עברית רהוטה, חוסל בתוך דירת מסתור באמצעות כטב"מים ומטוסי קרב.

בשיחה עם ד"ר יחיאל שבי, ניתחו המגישים האם החיסולים הממוקדים אכן משנים את המציאות:

  • המשל והנמשל: ד"ר שבי המשיל את החיסולים למדביר שמתגאה שחיסל את "בכירי הג'וקים" בזמן שהבית עדיין מלא בהם. לטענתו, חיסול הוא חשוב ליכולת הפיקוד והשליטה, אך הוא אינו פתרון סופי.
  • המחיר הכואב: "מה שכואב לאומה המוסלמית זה אדמה. ברגע שאתה פוגע להם בקרקע וביכולת לחיות בריבונות, הם מבינים שאיתך לא מתעסקים", הסביר שבי.
  • המשט הטורקי: לקראת הגעת משט הספינות מטורקיה, הציע שבי גישה תקיפה: "אם נכניס את האנשים הללו לשדה תימן ולא נשחרר – הם יבינו שבעל הבית השתגע".

נתונים מזעזעים במערכת החינוך

דו"ח חדש של ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה) מציג תמונה עגומה על הישגי התלמידים בישראל:

  • מדעים: רק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו ביעדים.
  • אנגלית: 22% בלבד הגיעו לרמה הנדרשת.
  • מתמטיקה: בכיתות ו', רק 37% הגיעו לרמה הנדרשת.

בלשכת שר החינוך יואב קיש הגיבו בחריפות לנתונים, וטענו כי מדובר בניסיון לנהל קמפיין פוליטי מטעה וכי יש חשש לפגיעה במהימנות התוצאות.

גזירות והטבות האוצר

במהלך התוכנית נחשפה התוכנית הרב-שנתית של משרד האוצר ל-2027, הכוללת צעדים כלכליים משמעותיים:

  1. העלאת גיל הפרישה ל-70.ביטול הפטור ממע"מ באילת. שינויים בהפרשות לפנסיה.

רץ ברשת: נשקים באולפן וסחיטה בלשכת עורכי הדין

  • הסתה בשידור חי: בטלוויזיה האיראנית הציגו המנחים רובים בשידור חי, כשאחד מהם אף ירה על דגל איחוד האמירויות בסטודיו.
  • פרשת עו"ד מוחמד ספורי: דיון בביטול רישיונו של מי שנחשב ל"שיאן התביעות הייצוגיות". על פי הטענות, ספורי הגיש אלפי תביעות פיקטיביות בשם עמותת קש כדי להזרים כספים לכיסו, תוך ניצול בעלי עסקים תמימים.
  • פיצוץ חריג וכדור אש שנצפה באזור מאוחר יותר התברר כי הפיצוץ אירע במפעל של חברת "תומר", תעשייה ביטחונית ממשלתית המפתחת את מנועי טילי החץ ולווייני האופק.

