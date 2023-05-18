מינים שונים של מזיקים החודרים לישראל מסכנים את המאזן האקולוגי ועלולים לפגוע בשגרת חיינו: השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות פועלים למנוע חדירה של נגעים ארצה. עם זאת, הרוב המוחלט של המזיקים וגורמי המחלות שחדרו לישראל, חדרו באופן טבעי דרך הגבולות מארצות שכנות(חקלאות, בריאות)
יערות עד נגדעו, ומיליוני נהרות דיו נשפכו הן בספרות התורנית והן בספרות המחקרית בנושא שדים ורוחות | ישראל שפירא חוזר על אמרתו של האדמו"ר מצאנז על השדים שגורמים לתאונות ודבריו של מרן הגר"ע יוסף להיזהר מהשדים של ערב שבת קודש (מגזין)