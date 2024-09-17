ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הגיע אמש (שלישי) ביומו הראשון של ימי ההגבלה למסור משא התעוררות מיוחד במודיעין עילית | במשך שעה ארוכה חיזק את מאות הבחורים לעמוד איתנים מול ניסיונות הרחוב ולא ליפול ברשת היצר, ועם סיום דבריו הפתיע את ההיכל כולו כשפצח בריקוד נלהב ועודד את השירה בעוז |שוקי לרר מגיש תיעוד מרומם (עולם הישיבות)
הגאון רבי מאיר גריינמן, זקן רבני 'חוג החזון איש', הופיע בהדרו לשיחת חיזוק בהיכל ישיבת מיר המעטירה בברכפלד | הגאון הישיש עורר לבבות הבחורים לקראת ימי הרחמים והרצון, וההכנה הראויה ע"י לימוד התורה ברציפות לקראת יום הרת עולם | תיעוד מעניין מהדוכן מחוץ לבית מדרש, שם הניחו האברכים שהאזינו לשיחה, את מכשירי הטלפונים (ישיבות)