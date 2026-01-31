ברוך דיין האמת: מבית החולים בירושלים מגיעה הבשורה המעציבה והנוראה על הסתלקותו בדמי ימיו של הגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל, ראש ישיבת 'עמלה של תורה' הכלל חסידית בעיר ביתר, והוא בן 54 בפטירתו (דיין האמת)
לקיים בנו חכמי ישראל: דאגה גדולה בישיבה הכלל חסידית 'עמלה של תורה' בירושלים, לאחר שמצבו של ראש הישיבה, הגאון רבי זאב פיינשטיין הידרדר בימים האחרונים, ונמצא במצב קשה בטיפול נמרץ | תלמידי הישיבה הפסיקו את הלימודים והתכנסו לתפילה מיוחדת לרפואתו השלמה (ישיבות)
אברומי וינגרטן נחנק בחנוכה, אתמול הוא נפטר | הביטוח הלאומי מעדכן את הקצבאות ל-2025 - סיקור נרחב | עם המאבטחים החדשים: הראשל"צ ביקר בקברי צדיקים בבני ברק | מעקב מעייריב: כינוס ענק לבני התורה האתיופים | אבל במונסי: אשת הרבי נפטרה אחרי עשרות שנות מחלה (מעייריב)
מעמד כבוד התורה רב רושם נערך בהיכל ישיבת 'עמלה של תורה' לרגל סיום מסכת 'בבא בתרא', בהשתתפות בחורי ורבני הישיבה. במעמד השתתפו בין היתר האדמו"רים מלוצק וסטריקוב, והמשפיע הנודע הרב שמעון שפיצר, שחיזק את הבחורים בדברים שנשא (אנ"ש)
אדמו"רים, רבנים וקהל חסידים השתתפו בשמחת החתונה לנכדת האדמו"ר מלעלוב י-ם, בת לבנו הרה"צ רבי יעקב יצחק בידרמן, חתן הרב אהרן מילוביצקי מלעכוויטש, עם החתן בנימין בן הגאון ר' זאב פיינשטיין, ראש ישיבת 'עמלה של תורה' (אנ"ש)
רגע לפני שחוזרים ל´זמן אלול´ יוצא הראשל"צ במתקפה על מפרשי התלמוד ´שוטנשטיין´ ו´שטיינזלץ´. לדבריו, הם מקלים בלימוד: "שמעתי שיש בני ישיבות שלומדים גמרא עם פירושים קלים שיצאו באחרונה. בני ישיבה שיחפשו פירושים קלים זה מראה כמה התרחקנו מעמלה של תורה". להאזנה (בארץ)