צה"ל השלים גל תקיפה במרכזי הכובד בביירות | כך זה נראה

צה"ל השלים לפני זמן קצר (שלישי) גל תקיפות לעבר מפקדות, מחסני אמצעי לחימה, ורכיבי תקשורת לווינית של מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביירות ששומשו בכסות אזרחית.