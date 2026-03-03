כיכר השבת
צה"ל השלים גל תקיפה במרכזי הכובד בביירות | כך זה נראה

צה"ל השלים גל תקיפה בביירות במסגרתו הותקפו רכיבי תקשורת במתקני תעמולה ששימשו את מטה המודיעין של חיזבאללה | צפו בתקיפות (צבא)

תקיפות צה"ל בביירות
תקיפות צה"ל בביירות| צילום: צילום: דובר צה"ל
תקיפות צה"ל בביירות (צילום: דובר צה"ל)

השלים לפני זמן קצר (שלישי) גל תקיפות לעבר מפקדות, מחסני אמצעי לחימה, ורכיבי תקשורת לווינית של מטה המודיעין של ארגון הטרור במרחב ביירות ששומשו בכסות אזרחית.

הותקפו אתרי תקשורת ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה כתשתיות טרור בהן השתמש הארגון לביצוע פעולות טרור, איסוף מודיעין וכן שימשו את הארגון לצרכי תעמולה.

כלל המטרות שהותקפו הן מטרות טרור שיועדו לשמש את ארגון הטרור לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק, ותצפיות מהאוויר.

צה"ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט.

